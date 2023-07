Serie A: gigantes da Serie A negociando Pulisic – o que eles estão oferecendo ao Chelsea?

Christian Pulisicfuturo do clube parece mais distante Chelsea futebol clube pelo dia. Várias equipes estão mantendo o controle sobre o Estados Unidos capitão, mas um em particular parece estar pressionando mais no momento.

AC Milão já estão tentando assinar pulísicode USMNT companheiro de equipe Yunus Musah e agora quer Puli ele mesmo. De acordo com o atléticoo Rossoneri está negociando diretamente com o Blues – mas um acordo final não parece próximo.

Milan oferece US$ 15 milhões

Milãoa época 2021/22 See More uma liga campeões, fizeram uma oferta verbal para pulísico e estão buscando alavancar um bom relacionamento com Chelsea em um acordo financeiramente amigável. O Milan finalizou recentemente a aquisição da Ruben Loftus-Cheek após semanas de conversas com o Chelsea.

No entanto, enquanto havia um interesse relativamente limitado em Loftus-Cheeko Chelsea está ciente da intriga generalizada sobre Pulisic, que marcou apenas um Liga Premiada golo na época passada, mas continua a brilhar pela seleção.

Um fator que atua na RossoneriO favor da empresa pode ser um acordo de contrato relatado com Pulisic, que atraiu o interesse de França também. Mesmo que o Chelsea avalie o jogador de 24 anos em cerca de US$ 30 milhões, a chave para uma transferência do Milan pode acabar sendo seu acordo sobre os termos pessoais com o clube. Liga dos Campeões semifinalistas

Pulisic poderia jogar na MLS?

pulísicoperfil de na Europa provavelmente garante que ele vai ficar no continente neste verão – mas Liga principal de futebol pode abrir um caminho para ele voltar para o Estados Unidos nos próximos anos.

Pulisic nunca jogou por um MLS lado, quando ele se mudou para Alemanha aos 16 anos, após uma breve passagem pelo Academia de Desenvolvimento de Futebol dos EUA. A intriga da MLS está indiscutivelmente em alta após o anúncio de que Lionel Messi fará sua estreia na liga no final deste mês, e o retorno do “filho pródigo” Pulisic pode estar nas cartas dentro de alguns anos.