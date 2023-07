Serie A: Juventus banida da Europa: UEFA os exclui da Conference League

Ddurante a temporada 2022/23, a Primeira Câmara do Corpo de Controle Financeiro de Clubes (CFCB) da UEFA, liderada por Sunil Gulati, lançou investigações sobre Juventus e Chelsea para ver se havia violações potenciais dos regulamentos de Licenciamento de Clubes e Fair Play Financeiro da UEFA.

A Primeira Câmara do CFCB determinou que Juventus violou as regras da UEFA e violou o acordo feito em agosto de 2022.

ARQUIVO: Juventus aceita multa e não vai apelar em delação premiada por investigação salarial

Como consequência, a Câmara revogou um acordo anterior e decidiu excluir a Juventus das competições de clubes masculinos da UEFA para a temporada 2023/24. Isso significa que eles não poderão entrar na Conference League.

Adicionalmente, Juventus foram impostas com uma penalidade financeira extra de 20 milhões de euros.

No entanto, metade deste valor está sujeito a condições e só será aplicado se as demonstrações financeiras do clube para os anos de 2023, 2024 e 2025 não cumprirem os requisitos contabilísticos especificados no Anexo G dos Regulamentos de Sustentabilidade Financeira e Licenciamento de Clubes da UEFA.

Decisão da UEFA sobre o Chelsea

A respeito de Chelseaa Primeira Câmara do CFCB concluiu que o clube não havia cumprido o Fair Play Financeiro da UEFA e os Regulamentos de Licenciamento de Clubes devido a relatórios financeiros incompletos.

Depois que o clube foi vendido em maio de 2022, a nova propriedade identificou e relatou proativamente casos de relatórios financeiros potencialmente incompletos durante o mandato do proprietário anterior, especificamente relacionados a transações entre 2012 e 2019.

Após criteriosa avaliação, considerando o prazo prescricional aplicável, a Primeira Câmara do CFCB chegou a acordo com Chelseaque envolveu o pagamento por parte do clube de uma contribuição financeira de 10 milhões de euros para resolver integralmente os problemas reportados.