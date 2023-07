Serie A: Landon Donovan desaprova que Pulisic vá para o AC Milan e não jogue na MLS antes da Copa do Mundo

Christian PulisicA decisão de assinar pelo AC Milan não foi bem recebida pelos Landon Donovan.

A lenda do USMNT acredita que com a próxima Copa do Mundo em casa, pulísico deveria ter escolhido jogar na MLS.

Embora pulísicotransferência de ainda não foi oficializada, tudo aponta para Milão sendo o seu próximo destino em troca de cerca de 20 milhões de euros.

“A Copa do Mundo está chegando em três anos”, Donovan disse.

“Isso é uma vez na vida. Ele estará no auge de sua carreira, sua vida como jogador de futebol, seu potencial de ganhos – tenho certeza de que ele está ganhando muito dinheiro – mas a capacidade de vir para a MLS é como [Lionel] Messi fez.

“Eu não tenho tanta certeza de que não foi um grande motivo para Messia Copa do Mundo chegando aqui.”

Donovan acredita que Galaxy deveria ter escolhido Pulisic

A lenda do USMNT reiterou que teria sido uma grande jogada para o Galáxia repatriar um astro americano com reconhecimento internacional para a MLS antes da Copa do Mundo.

“Eu acho que teria sido uma grande jogada … para o Galaxy sair e pegar Christian”, disse. Donovan adicionado.

“Traga-o aqui, pague o que tiver que pagar. Traga um superastro americano que tem reconhecimento global de volta à MLS antes da Copa do Mundo.

“Acho que teria sido uma grande jogada e posso ouvir o Twitterverse enlouquecendo.

“O mais importante é que ele precisa jogar. Sei que todos nós dissemos quando ele foi para o Chelsea: ‘Ele vai jogar muito’.

“Ele não jogou muito, especialmente no ano passado. AC Milão. Eu acho que ele vai jogar muito, mas você simplesmente não sabe.

“Então, antes da Copa do Mundo, e se ele passar os últimos seis meses liderando até 2026 como fez este ano, o que acontece?

“Ele não está jogando muito e não está em boa forma indo para a Copa do Mundo.”