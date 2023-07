Sérvia perde mais um jogador da NBA para a Copa do Mundo: Pokusevski descartado

Selenco de erbia para o Copa do Mundo na Indonésia, Japão e Filipinas sofreu outro golpe. Além das ausências fundamentais de Nikola Jokic, Vasilije Micic e Nikola Kalinica equipe dos Balcãs perderá um dos jogadores da NBA que estava no Svetislav Pesicda pré-lista, Alexey Pokusevski.

O tempo de recuperação da lesão na mão o impede de jogar, criando mais um problema para o jogo interno de uma das potências do campeonato mundial.

Segundo o portal sérvio ‘Sportski Zurnal’, o Thunder Alexey Pokusevski não terá autorização médica para jogar. Nos primeiros dias de maio, o atacante de Belgrado sofreu uma lesão no ombro. Ele disputou 34 partidas pela franquia de Oklahoma, nas quais obteve média de 6,1 pontos com uma porcentagem de arremessos interessante (43,4% de campo e 36,5% de três pontos).

Mas não haverá luz verde. “Sua participação depende de sua lesão no ombro. Ele está sendo tratado por um especialista em Atenas e sua disponibilidade dependerá de sua recuperação. Esperamos tê-lo”, disse Pesic.

Com a ausência de Pokusevski, A Sérvia ainda tem três jogadores da NBA no elenco. Por um lado, Nikola Jovic que, apesar de não ter conseguido minutos suficientes com os finalistas da NBA calor de Miami, será uma solução para a posição de armador fraco. O grande nome será Bodgan Bogdanovic, sempre competente no formato FIBA. E a mais recente chegada na melhor liga do mundo, Filip Petrusev.