SESAB-BA abre edital com 1.022 vagas; inscreva-se!

A SESAB-BA ( Secretaria da Saúde do Estado da Bahia) anuncia edital com mais de mil vagas para diversos cargos. As oportunidades são para atuação em duas importantes unidades de saúde estaduais.

Os interessados poderão se inscrever do dia 1º de agosto e encerram-se no dia 14 do mesmo mês, pelo site do Instituto Mais (www.institutomais.org.br )

Vagas SESAB-BA

As vagas são para provimento temporário e uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar no mercado de trabalho.

Os salários oferecidos somam vencimento básico, Gratificação de Incentivo ao Desempenho – GID e Gratificação de Função por extensão, e vão de R$ 1.852,51 a R$ 4.843,45. Confira a lista:

Nome Vagas 201- TÉCNICO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – 40 HORAS – VITÓRIA DA CONQUISTA 40 202- TÉCNICO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO – APOIO FARMÁCIA – 40 HORAS 9 203- TÉCNICO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO – INFORMÁTICA – 40 HORAS 1 204- TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 30 HORAS – 30 HORAS – VITÓRIA DA CONQUISTA 170 205- TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA LABORATÓRIO – 30 HORAS- VITÓRIA DA CONQUISTA 16 206- TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA LABORATÓRIO – 30 HORAS – VITÓRIA DA CONQUISTA 14 207- TÉCNICO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO – SEGURANÇA DO TRABALHO – 40 HORAS 1 301- ASSISTENTE SOCIAL – 30 HORAS – VITÓRIA DA CONQUISTA 6 302- ENFERMEIRO – 30 HORAS – VITÓRIA DA CONQUISTA 80 303- ENFERMEIRO – 40 HORAS – VITÓRIA DA CONQUISTA 10 304- FARMACÊUTICO – 30 HORAS – VITÓRIA DA CONQUISTA 5 305- FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO – 30 HORAS – VITÓRIA DA CONQUISTA 7 306- FISIOTERAPEUTA – 30 HORAS – VITÓRIA DA CONQUISTA 35 307- FONOAUDIÓLOGO FONOAUDIOLOGIA – 30 HORAS – VITÓRIA DA CONQUISTA 10 308- NUTRICIONISTA NUTRIÇÃO – 30 HORAS – VITÓRIA DA CONQUISTA 10 309- PSICÓLOGO PSICOLOGIA – 30 HORAS – VITÓRIA DA CONQUISTA 8 310- TERAPEUTA OCUPACIONAL – VITÓRIA DA CONQUISTA 6 311- ANALISTA TÉCNICO TEMPORÁRIO – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – 40 HORAS – VITÓRIA DA CONQUISTA 2 312- ANALISTA TÉCNICO TEMPORÁRIO – CONTABILIDADE – 40 HORAS – VITÓRIA DA CONQUISTA 2 313- ANALISTA TÉCNICO TEMPORÁRIO – CIENCIAS JURÍDICAS – 40 HORAS – VITÓRIA DA CONQUISTA 2 314- ENGENHEIRO CLÍNICO – 40 HORAS – VITÓRIA DA CONQUISTA 1 401- TÉCNICO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – 40 HORAS – ALAGOINHAS 54 402- TÉCNICO EM ENFERMAGEM ENFERMAGEM – 30 HORAS – ALAGOINHAS 327 403- TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 40 HORAS – ALAGOINHAS 1 404- TÉCNICO EM RADIOLOGIA – 30 HORAS – ALAGOINHAS 17 405- TÉCNICO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO – SEGURANÇA DO TRABALHO – 40 HORAS – ALAGOINHAS 2 501- ASSISTENTE SOCIAL – 30 HORAS – ALAGOINHAS 15 502- ASSISTENTE SOCIAL – 40 HORAS – ALAGOINHAS 1 503- ENFERMEIRO – 30 HORAS – ALAGOINHAS 98 504- ENFERMEIRO – 40 HORAS – ALAGOINHAS 8 505- FARMACÊUTICO – 30 HORAS – ALAGOINHAS 6 506- FARMACÊUTICO – 40 HORAS – ALAGOINHAS 1 507- FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO/BIOMÉDICO – 30 HORAS – ALAGOINHAS 7 508- FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO/BIOMÉDICO – 40 HORAS – ALAGOINHAS 1 509- FISIOTERAPEUTA – 30 HORAS – ALAGOINHAS 17 510- FISIOTERAPEUTA – 40 HORAS – ALAGOINHAS 1 511- FONOAUDIÓLOGO – 30 HORAS – ALAGOINHAS 4 512- FONOAUDIÓLOGO – 40 HORAS – ALAGOINHAS 1 513- NUTRICIONISTA – 30 HORAS – ALAGOINHAS 8 514- NUTRICIONISTA – 40 HORAS – ALAGOINHAS 1 515- PSICÓLOGO – 30 HORAS – ALAGOINHAS 5 516- PSICÓLOGO – 40 HORAS – ALAGOINHAS 1 517- TERAPEUTA OCUPACIONAL – ALAGOINHAS 4 518- ANALISTA TÉCNICO TEMPORÁRIO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO – 40 HORAS – ALAGOINHAS 2 519- ANALISTA TÉCNICO TEMPORÁRIO – CONTABILIDADE – 40 HORAS – ALAGOINHAS 1 520- ANALISTA TÉCNICO TEMPORÁRIO – CIÊNCIAS JURÍDICAS – 40 HORAS – ALAGOINHAS 1 521- ANALISTA TÉCNICO TEMPORÁRIO – INFORMÁTICA – 40 HORAS – ALAGOINHAS 2 522-ENGENHEIRO CLÍNICO – 40 HORAS – ALAGOINHAS 1

As provas serão realizadas no dia 24 de setembro em horários que diferem a depender do cargo. A fase objetiva vai contar com conhecimentos gerais e específicos.



A contratação da SESAB-BA será por meio do REDA (Regime Especial de Direito Administrativo ) e atuação será no: Hospital Regional Dantas Bião (HRDB), localizado no município de Alagoinhas, que oferece 587 vagas; e ainda no Complexo Hospitalar de Vitória da Conquista (CHVC), em Vitória da Conquista, com mais 435 vagas.

Acesse aqui o edital completo

Outros concursos na Bahia

A prefeitura de Itabuna, Bahia, anuncia um novo concurso público para provimento de vagas para nível médio e superior.

As oportunidades são para o quadro de servidores do magistério municipal e ao quadro de servidores da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna – FASI.

Os interessados poderão se inscrever por meio do site Objetivas, banca organizadora. A taxa de inscrição varia de R$ 70 e R$ 110, a depender do cargo escolhido. Inscrições abertas a partir do dia 18 de julho até o dia 08 de agosto.

A prefeitura informa que:

Os candidatos que não tiverem acesso à internet poderão realizar a inscrição utilizando o computador disponibilizado para tal finalidade na Microlins – Itabuna/BA (Travessa Doutor Gil Nunes Maia, nº 22, 1º e 2° andar, Bairro Centro), de segunda a sexta-feira, em dias úteis, de segunda a quinta-feira no horário das 08h às 20h30min e nas sextas-feiras das 08h às 18h, EXCETO no último dia de inscrições, quando o posto funcionará somente até o meio-dia (12h).

Vagas concurso público

As oportunidades da prefeitura de Itabuna são para médio e superior. Confira a tabela:

Agente de Fiscalização

Agente de Trânsito

Analista Administrativo

Analista de Sistema/Infraestrutura

Análise de Sistemas ou Sistema de Informações

Analista de Tráfego e Trânsito

Analista/Programador de Sistema

Arquiteto

Assistente Social

Auditor Fiscal

Biomédico

Condutor Socorrista

Contador

Enfermeiro

Engenheiro Ambiental

Engenheiro Civil

Engenheiro Eletricista

Engenheiro em Segurança no Trabalho

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Geógrafo

Guarda Municipal

Médico Veterinário

Nutricionista

Odontólogo

Procurador

Professor: Ciências da Natureza, Educação Física, Geografia, História, Letras/Inglês, Matemática, Educação

Psicólogo

Técnico Agrícola

Técnico de Enfermagem

Técnico de Laboratório

Técnico em Agrimensura

Tecnico em Informática

Técnico em Segurança do Trabalho

Terapeuta Ocupacional

Tradutor/Intérprete de Libras

Saiba mais aqui