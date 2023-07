Sete tiros em after-party com participação do rapper Mozzy, ele é detido

um baile Mozzy compareceu neste fim de semana quase se tornou mortal depois que um tiroteio aconteceu – com o qual as autoridades parecem pensar que um dos membros de sua equipe tinha algo a ver.

O mesmo não pode ser dito de um amigo dele, porém, que estava rolando no mesmo veículo. Não está claro qual membro da equipe de Mozzy acabou sendo levado para a prisão – mas nos disseram que um deles foi, de fato, preso em conexão com o tiroteio. Não está claro por qual acusação ele foi autuado… mas nossas fontes dizem que a polícia de Wichita tem motivos para acreditar que ele pode ser um suspeito.

Agora, a filmagem está circulando online mostrando não apenas o momento em que Mozzy e companhia. foram parados e ordenados a sair do carro – o que nossas fontes nos dizem que aconteceu depois que as balas começaram a voar – mas do tiro em si … e é uma cena bastante caótica.

Há ainda mais vídeos que colocamos em nossas mãos … e mostra a extensão do derramamento de sangue, literalmente. Você pode ver sangue derramado no chão enquanto as pessoas correm para as saídas.