Seth Rogen revela porque não gosta de trabalhar com DC ou Marvel mesmo como produtor

Boutras cabeças de qualquer um DC ou Marvel Studios devem estar desapontados depois que ouviram Seth Rogen falando sobre por que ele não iria dirigir ou escrever nenhum de seus projetos. Caso você não saiba, o ator/produtor/comediante se aliou ao amigo de infância Evan Goldberg para produzir várias adaptações de quadrinhos. Ele escreveu ou até estrelou alguns dos projetos mais emocionantes que incluem ‘Invincible’ e ‘The Boys’ da Amazon Prime, ‘Preacher’ da AMC‘, e agora ele co-produziu o novo ‘Tennage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem’ filme. Rogen já está tendo uma ótima reação da crítica e adora fazer adaptações de histórias em quadrinhos.

Seth Rogen fica longe da DC e da Marvel

Mas se Seth Rogen produziu tantos grandes projetos de histórias em quadrinhos, por que ele não fez nada com DC e Maravilha ainda? Bem, Rogen falou com o pessoal da Polígono para discutir como ele e Goldberg ficariam frustrados com o processo. Houve algumas histórias em que os diretores tendem a sair desses projetos devido a diferenças criativas. Seth de alguma forma pensa que é exatamente o que poderia acontecer com ele e Evan Goldberg. Embora recentemente, a DC e a Marvel não tenham atingido home runs nas bilheterias. Especialmente Maravilhaque reduziu a complexidade da narrativa e produziu muitos shows em Disney+. Se há um tempo em que Seth Rogen poderia entrar para dirigir um projeto da Marvel, isso é agora!

Quando perguntado porque ainda não produziu nada com DC ou MarvelRogen disse: “Honestamente, provavelmente medo. Realmente temos uma maneira bastante específica de trabalhar; eu e Evan [Goldberg] foram escritores por 20 anos neste momento. É um medo do processo, honestamente. E digo isso sem saber nada sobre o processo. Há muitas coisas da Marvel que eu amo.

“É principalmente um medo de como nos conectaríamos ao sistema que eles têm, que parece ser um sistema muito bom e um sistema que os atende muito bem. Mas é um sistema com o qual ficaríamos realmente frustrados? E o que é bom sobre [‘Mutant Mayhem‘] é que nós somos os produtores disso. Então, ditamos o sistema e ditamos o processo de várias maneiras. Estamos criando a infraestrutura e o processo para eles, não nos conectando à infraestrutura e ao processo de outra pessoa. Somos maníacos por controle!”