Seth Rollins não está forçando a filha a ser lutadora, vou apoiá-la em qualquer coisa!

Wrestling é conhecido por ser um assunto de família… com famílias assim Flairs , em Rodes , Johnsons e mais dominando o esporte ao longo de gerações.

Então, quando conversamos com Rollins, tivemos que perguntar se isso é algo que ele gostaria de ver com sua filha, roux … e ele deixou claro que sua família não vai forçar nada.

“Isso é com ela, cara”, disse Rollins no LAX esta semana. “O que quer que ela queira fazer, estou a bordo. Eu a apoio 100%.”

Se Roux quiser seguir seus passos, Rollins, de 37 anos, diz que se encontrará entre as principais artistas femininas do mundo … porque ele elogia muito as mulheres da WWE.