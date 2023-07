Sha’Carri Richardson joga sua peruca laranja antes de vencer a corrida, multidão entra em erupção

Mmomentos depois que ela foi apresentada na linha de partida, Sha’Carri Richardson levou a mão à cabeça, agarrou a peruca laranja que era sua marca registrada e a jogou no chão atrás dela.

Então, ela deu o próximo passo no longo caminho para provar que ela é o verdadeiro negócio.

A estrela do sprint mais colorida da América conquistou o título dos 100 metros nos EUA em 10,82 segundos na noite de sexta-feira, marcando um ponto alto que ocorre dois anos depois que seu título nacional foi retirado por causa de uma violação de doping.

Após a vitória, ela admitiu em entrevista à TV que não estava pronta para o momento no Provas Olímpicas de 2021onde, logo após sua vitória, testou positivo para uso de maconha.

“Agora, estou aqui com vocês novamente e estou pronto, mentalmente, fisicamente e emocionalmente”, disse o jogador de 23 anos. “Estou aqui para dizer: ‘Não voltei, estou melhor'”.

Ela terá a chance de marcar isso no próximo mês em campeonatos mundiais, que marcarão seu primeiro grande encontro internacional. Ganhando o segundo e terceiro lugares da América no evento foram Brittany Brown (10,90) e Tamari Davis (10,99).

Cravont Charleston sai chateado

Momentos após a vitória de Richardson, Cravont Charleston conseguiu uma virada nos 100 metros masculinos, terminando em 9,95 para vencer o campeão mundial de 2019 Christian Coleman por .01. Foi a primeira final de Charleston, de 25 anos, em uma competição importante e ele aproveitou ao máximo.

“Apenas continue correndo”, disse Charleston. “Isso é o que eu tentei fazer.”

Noah Lyles terminou em terceiro, apenas quatro dias depois de superar um surto de COVID. Ele vai para a dobradinha no mundial, vaga na prova de sua marca, os 200 metros, já garantida por ser o atual campeão mundial.

“Eu tive o sonho de poder fazer essa dobradinha”, disse Lyles.

Ele é um dos 10 atletas americanos, incluindo Fred Kerley (100), Athing Mu (800) e Sydney McLaughlin-Levrone (400 barreiras) que são os atuais campeões mundiais e têm lances automáticos para o encontro em Budapeste, Hungria, no próximo mês. Na sexta-feira, McLaughlin-Levrone correu 49,60 nos 400 rasos para vencer a semifinal naquele evento por 1,4 segundos.

É tudo sobre Sha’Carri Richardson

Entre as maiores questões do verão está o que McLaughlin-Levrone fará em Budapeste.

Mas esta semana foi principalmente sobre Richardson, que não parecia em boa forma desde as seletivas olímpicas de 2021, quando ela derrotou o campo, apenas para ter o resultado vago quando seu teste de drogas deu positivo. Ela admitiu que usou maconha para aliviar o estresse depois de saber que sua mãe havia morrido. Esse episódio desencadeou um debate sobre se a maconha deveria realmente estar na lista proibida.

As autoridades optaram por deixá-lo na lista porque os especialistas determinaram que era “contra o espírito do esporte”.

Richardson fez o melhor tempo do ano, 10s71, na quinta-feira nas mangas iniciais, mas ela vai deixar Eugene apenas com o segundo melhor tempo do mundo nos 100 metros da semana. Algumas horas antes da final de Richardson, Shericka Jackson venceu o campeonato da Jamaica com o tempo de 10,65 segundos, tornando Jackson e Richardson os contendores mais rápidos no mundial.

Outros vencedores sexta-feira incluídos Anna Salão no heptatlo, Harrison Williams no decatlo, Vashti Cunningham no salto em altura feminino e Donald Scott no salto triplo masculino.