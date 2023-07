Sha’carri Richardson revela o significado oculto por trás da remoção da peruca

Taqui tem havido um ar de mistério em torno Sha’carri Richardsonritual pré-corrida de no US Track and Field Championships, onde ela remove sua peruca pouco antes do início de seu evento.

Com a remoção da peruca chamando a atenção de muitos, a atleta agora mudou-se para acabar com as especulações e revelar o significado mais profundo por trás de sua escolha de remover a peruca antes de correr.

“A razão pela qual fiz a revelação da peruca, eu tinha meu cabelo laranja da última vez, queria mostrar que ainda sou aquela garota, mas estou melhor, mais forte e mais sábia”, explicou ela ao Real Talk with Tee.

“Eu tive que me livrar do velho e apresentar o novo.”

ShaCarri Richardson vence sua bateria da semifinal para avançar para a final dos 100m feminino desta noite.#USATFOutdoors | : @CNBC e @pavãopic.twitter.com/zWJbkZI3MH ? Olimpíadas e Paraolimpíadas da NBC (@NBCOlympics) 8 de julho de 2023

Como uma das atletas femininas mais francas do mundo, Richardson é imensamente popular por seu espírito livre, embora isso muitas vezes a tenha custado profissionalmente.

Ela foi deixada de fora da equipe olímpica dos Estados Unidos depois de testar positivo para maconha, embora mais tarde descobrisse que ela estava fumando maconha para ajudá-la a aceitar a morte de sua mãe.

Richardson passou um ano afastado

Depois de ter sido rotulado como o velocista mais empolgante desde Usain Bolto sucesso do teste de drogas Richardson difícil, pois ela foi forçada a perder um ano de competição.

Ela lutou ao retornar à pista, mas agora está olhando para o seu melhor e não há nada que possa diminuir seu ânimo.

Durante a rodada preliminar do Campeonato de Atletismo dos Estados Unidos, realizada na terça-feira, ela correu como líder mundial nos 100 metros.

Ela então correu 10,7s na semifinal, com a peruca à mostra.

As câmeras a flagraram tirando a peruca no momento em que se alinhava nos blocos antes do início da final do evento, que ela venceu, consolidando seu primeiro título nacional.