Shaedon Sharpe oferece aos fãs do Blazers esperança de um futuro sem Lillard com enterrada estrondosa

Tele Portland Trail Blazers estão prestes a embarcar em um novo capítulo como franquia – um sem Damian Lillard. O armador superstar quer uma troca com o calor de Miami neste verão, o que significa Portland está prestes a seguir em frente com uma dupla de defesa jovem.

Metade dessa dupla é Shaedon Sharpeque encantou os fãs Liga de Verão no domingo com uma enterrada feroz contra Victor Wembanyama e Santo Antônio.

Sharpe rouba a cena

Enquanto a maioria estava ansiosa para ver O animal rebote de sua primeira aparição em Liga de Verão jogo, os fãs foram tratados com Sharpedestaque do carretel roubo e slam no primeiro tempo no Centro Thomas & Mack em Las Vegas.

Sharpe não teve o melhor jogo geral, terminando com nove pontos em 18 arremessos. Mas o jovem de 20 anos está mostrando o atletismo e o talento bruto que serão fundamentais para o Blazers‘ publicar-lillard transição. A parceria do canadense com Scoot Hendersona terceira escolha geral do draft de 2023, será crucial nos próximos anos.

Wembanyama marca 27 em 27 minutos!

Sharpe e a Blazers foram vitoriosos na noite, mas foi O animal que reuniu o melhor desempenho individual do jogo – acalmando alguns dos primeiros que duvidavam do processo.

wemby marcou 27 pontos, o recorde do time, e conseguiu 12 rebotes, o recorde do jogo. Ele também bloqueou três arremessos e acertou duas de suas quatro tentativas de três pontos – colocando uma estreia nada inspiradora na Summer League firmemente no retrovisor.