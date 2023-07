Shaka Hislop, apresentador da ESPN, busca orientação médica após colapso no ar

Ddurante a transmissão pré-jogo do Real Madrid contra AC Milão amigável no Rose Bowl no domingo, ESPN locutor de rádio Shaka Hislopdesabou, causando preocupação e incerteza entre os telespectadores.

No entanto, em um vídeo divulgado na segunda-feira, Hislop garantiu a seus fãs e simpatizantes que está tomando as medidas necessárias para resolver o incidente e seu saúde.

Expressando gratidão à sua família e entes queridos, Hislop refletiu sobre o incidente e a importância de apreciar os momentos da vida. Ele afirmou: “Bem, isso foi estranho. Que 24 horas foram essas. Ouça, de vez em quando, a vida lhe dá um momento para fazer uma pausa, e este foi o meu. Há tantas coisas pelas quais tenho que agradecer – minha esposa, filhos, família, entes queridos, amigos, pessoas com quem compartilhei um espaço ao longo dos anos e perdi contato por qualquer motivo que entraram em contato direta ou indiretamente. Obrigado.“

Após o colapso, Hislop recebeu atendimento médico imediato do pessoal de emergência e co-anfitrião E Thomas foi rápido em pedir ajuda. A causa do colapso súbito permanece incerta, mas dada a alta temperatura do 91 graus em Pasadena, Califórnia, naquele dia, é possível que o clima tenha influenciado.

As preocupações com a saúde de Hislop levam à reflexão

Shaka Hislop é conhecido por sua ilustre carreira no futebol, tendo atuado como goleiro por Newcastle de 1995 a 1998, e posteriormente para West Ham e Portsmouth. Seus últimos dois anos no campo foram com FC Dallas em Liga principal de futebol. Sua experiência e expertise no esporte fizeram dele um valorizado ESPN locutor, mas esse problema de saúde o levou a priorizar seu bem-estar.

Na mensagem de vídeo, hislop mencionou que seu próximo curso de ação seria “procure a melhor opinião médica” e ouvir os conselhos de seus médicos sobre o que aconteceu com ele. Enquanto a comunidade esportiva está preocupada com sua saúde, eles esperam que ele se recupere rapidamente e voltar para a caixa de comentários breve.

Shaka Hislop, analista da ESPN, desmaia ao vivo antes do amistoso do Real MadridESPN

Enquanto isso, o Real Madrid contra AC Milão amistoso continuou apesar do incidente perturbador. Real Madrid saiu vitorioso com uma vitória emocionante por 3-2 sobre AC Milão. Federico Valverde foi a estrela da partida, marcando dois gols no segundo tempo, enquanto Vinícius Júnior garantiu o gol da vitória aos 84 minutos. Fikayo Tomori do AC Milan e Lucas Romero também encontrou o fundo da rede antes do intervalo, tornando-se um encontro cheio de ação para os torcedores.