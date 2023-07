Shakira e a ‘foto’ viral com Hamilton que enlouqueceu as redes sociais

Rhumores de romance entre Shakira e Lewis Hamilton causaram um terremoto nas redes sociais. O The Sun afirmou recentemente que o casal foi flagrado no bar de celebridades Tape London e ficou fora até a manhã seguinte. Eles estavam supostamente presentes no local, sentados juntos em uma mesa VIP e conversando regularmente. Shakira deixou o local por volta das 3h30. No entanto, Hamilton estava ansioso para aproveitar mais a noite e ficou na balada até as 6h antes de retornar ao hotel.

As redes sociais decidiram dar um passo além e viralizou uma fotografia que não é real, mas em tom humorístico deu mais força aos rumores de romance entre o colombiano e o piloto britânico.

Aparentemente, na imagem, a dupla tirou uma selfie pela primeira vez. O usuário ainda os certificou como o “casal do ano”. O usuário alegou que Shakira havia chegado a Londres, não só para torcer pelo Mercedes superstar, mas também para ajudar a gravar músicas para seu novo álbum.

“A primeira selfie de Shakira com Lewis Hamilton vazou”, escreveu o usuário. “Esta semana Shakira passou um tempo com ele em Londres enquanto também gravava músicas para seu novo álbum. Definitivamente o casal do ano.”

Porém, não demora muito para perceber que a foto foi uma invenção