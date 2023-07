Shakira é flagrada curtindo a madrugada em Londres com Lewis Hamilton

Shakira’O tempo que ela passou em Londres recentemente esteve sob o microscópio da imprensa e de seus fãs.

O principal nome que tem sido discutido em referência a sua passagem por Londres é piloto de Fórmula 1 Lewis hamilton.

Ela foi vista no Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone, embora nenhuma imagem tenha surgido da dupla passando um tempo especificamente juntos.

Shakira ainda está em Londres. A cantora colombiana prepara uma colaboração com o produtor britânico David Stewartcomo várias imagens, incluindo Shakirapróprio conteúdo de mídia social, mostrou.

Festa de Hamilton e Shakira

É o jornal The Sun quem afirma que o casal festejou no bar de celebridades Tape London e ficou fora até a manhã seguinte.

Eles foram vistos por pessoas que estavam presentes no local, sentados juntos em uma mesa VIP e conversando regularmente.

De acordo com a mídia, Shakira freqüentemente se levantava da mesa para dançar, saindo do local por volta das 3h30. hamiltonno entanto, estava ansioso para aproveitar mais a noite e ficou na balada até as 6h antes de retornar ao hotel.