Shakira e Manuel Turizo estão aproveitando ao máximo o sucesso juntos: estou me molhando

Manuel Turizo e Shakira estão gostando de trabalhar juntos e sua última música é Copa Vacia, na qual Shakira se transformou em uma sereia rosa no videoclipe.

Os fãs dos dois artistas já confirmaram que é um single muito bom, com quase 20 milhões de reproduções em apenas três dias.

Por isso publicaram nas suas redes sociais um vídeo em que jogam um jogo com vários copos. Um vídeo que poderia facilmente ser um desafio viral, onde os dois competem para ver quem consegue encher mais um copo de água, de olhos fechados.

Eles têm que fazer isso usando outro copo, então a dificuldade está em acertar sem ver nada. ‘Você está trapaceando? Você está olhando para lá’ turismo diz ao colombiano, finalizando com as palavras ‘estou me molhando’.

Este vídeo engraçado encantou seus seguidores, que responderam com mensagens como: “Shakira sou eu em todos os jogos que estou perdendo: você está trapaceando” ou “Dúvidao sorriso dele é muito fofo”.

Poucas horas depois de sua publicação, o videoclipe de ShakiraO novo single da cantora conseguiu acumular mais de três milhões de visualizações no YouTube (com quase meio milhão de likes) e mais de 550 milhões de plays no Spotify, recebendo dezenas de comentários de internautas parabenizando a cantora por sua versatilidade e criatividade. Copa Vacia’ é o segundo single Shakira lançou com colombiano Manuel Turizo.