Shakira e seu doppelganger criado por IA estão em alta no Tik Tok

da Shakira carreira continua a ter sucesso devido a suas novas canções, que foram bem recebidas por seus fãs, como Acrostico, copo vazio e o muito sessão popular com Bizarrap.

Enquanto isso, no TikTok, o relato de uma mulher que parece quase idêntica à cantor colombiano causou uma verdadeira sensação.

Shakira tem um “duplo” através da IA

Nos vídeos publicados na conta, uma senhora pode ser vista dançando e se passando por sósia de Shakira.

Embora os comentários em cada uma de suas postagens sugiram que muitos pensem que é a própria Shakira, frases como “idêntica” e “ela é tão parecida, não consigo acreditar” podem ser encontradas na conta, mas nem tudo é tão parece.

Segundo a conta @Shakira_ia, essa notável semelhança é conseguida graças ao uso do já mencionado Inteligência artificial. Com esta ferramenta, o usuário consegue editar seu rosto para dar-lhe uma enorme semelhança com a cantora colombiana.

A descrição do perfil diz: “Não é real, conta de paródia criada com IA”. Além disso, esse usuário oferece o link para um site para que você mesmo experimente a Inteligência Artificial.

A “dupla” de Shakira tem mais de 60.000 seguidores no TikTokonde seu vídeo mais viral acumulou um total de quase 10 milhões de visualizações.