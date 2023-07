Shakira e sua piscadela para Jennifer Lopez em Paris: a mídia social se pergunta o que isso significa

Shakira foi o centro das atenções no desfile de moda de Viktor e Rolf, fazendo sua entrada em um deslumbrante vestido branco da marca, apresentando a palavra ‘NÃO’ em letras 3D.

A cantora colombiana combinou o look com salto plataforma dourado, clutch metálica e óculos aviador dourados. Um vestido já usado por Jennifer Lopez cinco anos atrás, em 2018, para o remix do hit ‘Te Bote’, com participação Wisin & Yandel, Cosculluela, Ozuna, Nicky Jam e Bad Bunny.

Os usuários das redes rapidamente fizeram referência ao caso e levantaram a polêmica dos motivos que levaram o colombiano a usar o casaco.

De imediato, a peça se tornou um dos looks mais marcantes da Semana de Moda de Paris, pois muitos acreditam que ela passou uma mensagem com a peça.

Novo acordo

Antes de chegar a Paris, Shakira fez uma fugaz visita a Barcelona. Há rumores de que o colombiano está negociando um novo acordo de visitas com Gerard Piqué para as férias.

O documento atual estipulava o tempo que os filhos também passariam com o jogador. Mas agora tudo mudou: o ex-casal foi obrigado a negociar um novo acordo.

Nesse documento, foi acordado que, durante os meses de verão, Milan e Sasha dividiriam seu tempo em uma proporção de 70 a 30 por cento entre seus pais, em favor de Gerard.