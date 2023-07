Shakira quebra o silêncio e divulga depoimento após ser mais uma vez acusada de fraude fiscal

Shakira divulgou um comunicado após acusações de que está enfrentando uma segunda investigação sobre suposta fraude fiscal.

Essas foram as manchetes na quinta-feira, no entanto, a cantora se manteve discreta sobre a possibilidade de mais problemas financeiros à sua porta mais uma vez.

Os tribunais na Espanha a acusam de fraudar as autoridades fiscais no imposto de renda e no imposto sobre a riqueza em 2018, segundo relatórios.

Enquanto Shakira manteve o silêncio, sua equipe jurídica falou por ela neste momento, revelando como ela está se sentindo neste momento.

A declaração dos advogados de Shakira

“Como já foi dito em várias ocasiões, Shakira defende ter sempre agido em conformidade com a lei e sob a orientação dos melhores especialistas em impostos”, afirmou sua relações públicas na quinta-feira.

Shakira, a rainha de uma noite selvagem no clube de Miami?

“A equipe jurídica do cantor não fará nenhum comentário até que a notificação chegue até eles pelos canais oficiais e legalmente estabelecidos.

“Como é do conhecimento público, e como o Tesouro espanhol foi oficialmente notificado, Shakira agora morando em Miami, deve ser notificada pessoalmente em seu novo endereço, em estrita conformidade com as disposições da Lei.

“Agora ela está focada em sua vida artística em Miami e está calma e confiante em uma resolução favorável para seus assuntos fiscais.”