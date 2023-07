Shania Twain cai em Chicago enquanto cantava “Don’t be estúpido”, fãs nem notaram

Shania Twain caiu no palco enquanto cantava sua ótima música “Don’t Be Stupid” em Chicago, enquanto seus fãs nem perceberam que ela tropeçou durante sua apresentação em Tinley Park.

Twain não dava um show em Tinley Park desde 1998 e parece que o palco não torceu por ela quando ela tropeçou e caiu para tirar a poeira rapidamente e se levantou para continuar a música enquanto animava o público enquanto ela estava deprimida.

Shania Twain cai enquanto cantava Don’t Be Stupid em seu show em Chicago

Os fãs de Shania Twain ficaram emocionados com o fato de ela UP! A turnê teve uma parada em Chi-town, pois muitos cantaram junto com a maioria de suas canções. No show ela cantou para seus fãs mais leais que estavam lá para apoiar seu artista favorito.

Conforme relatado pela página seis, Shania Twain estava no meio da apresentação de seu maior sucesso, Don’t Be Stupid, quando ela tropeçou e caiu, no entanto, ela se deitou graciosamente no chão e empolgou o público dizendo “Não seja estúpido, Chicago”. Então ela se levantou e continuou a música como se nada tivesse acontecido,

Fãs não perceberam que ela caiu

O vídeo gravado por um dos frequentadores do show mostra a cantora sertaneja caminhando em direção a uma extremidade do palco quando de repente ela cai de lado.

No vídeo parece que não há reação à queda de seu públicoo que significa que apenas quem viu o vídeo sabia do acidente.

Shania Twain está em turnê há um bom tempo e, embora as coisas aconteçam, não é provável que isso aconteça novamente, pois ela provavelmente terá uma reunião com os membros da turnê. gerente de palco e equipe para garantir que isso não se repita no restante das datas.

Alguns meios de comunicação afirmam que ela caiu por causa do tipo de bota de salto alto que estava usandoembora seja altamente improvável que a cantora sertaneja não domine o uso de botas de salto.