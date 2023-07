Shania Twain cai no palco durante apresentação em Chicago

Shania Twain teve um momento durante seu show em Chicago no sábado à noite … ela tropeçou e caiu de bunda, mas se recuperou rapidamente e finalizou com força.

A lenda da música country estava cantando sua música, “Don’t Be Stupid”, no Anfiteatro Credit Union 1 em Tinley Park, quando ela desmaiou enquanto caminhava pelo palco.

O vídeo, obtido pelo TMZ, capturou o momento em que Shania caiu no chão, mas ela continuou cantando, levantou-se e finalizou a música.

Shania está atualmente em sua turnê “Queen Of Me” … próxima parada, Bethel, Nova York, 3 de julho. Cuidado com as cascas de banana escorregadias, Shania.