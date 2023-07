SHELL tem GRANDE QUEDA de LUCRO e deixa brasileiros em choque

A Shell, uma das principais petrolíferas anglo-holandesas, divulgou nesta quinta-feira os resultados financeiros do segundo trimestre de 2023, apresentando um lucro ajustado de US$ 5,07 bilhões.

Lucro ajustado da Shell atinge US$ 5,07 bilhões, representando redução significativa

Entretanto, esse valor representa uma queda considerável de -55,80% em relação ao ganho recorde de US$ 11,47 bilhões registrado no mesmo período do ano anterior. Assim, a companhia não alcançou a projeção média de US$ 5,58 bilhões esperada pelos analistas, segundo uma pesquisa realizada pela Vara Research a pedido da própria empresa.

Lucro líquido sofre retração de 64% no segundo trimestre

No intervalo entre abril e junho de 2023, o lucro líquido da Shell foi de US$ 3,13 bilhões, refletindo uma drástica queda de 64% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Dessa forma, essa redução expressiva no lucro coloca a empresa diante de desafios para manter sua estabilidade financeira.

Declaração de dividendos e programa de recompra de ações

Além de divulgar os resultados financeiros, a Shell anunciou também a declaração de dividendos no valor de US$ 0,331 por ação referente ao segundo trimestre de 2023. De modo geral, essa medida pode ser vista como uma estratégia para atrair investidores e preservar o valor das ações da empresa.

Adicionalmente, a companhia lançou um programa de recompra de ações no montante de US$ 3 bilhões. Dessa forma, a intenção é realizar a recompra até o anúncio dos resultados do terceiro trimestre. Contudo, é importante ressaltar que, com base no desempenho futuro da empresa, existe a previsão de um segundo programa de recompra de, no mínimo, US$ 2,5 bilhões.

Desafios e perspectivas para a Shell

Diante da forte queda no lucro do segundo trimestre de 2023, a Shell enfrenta desafios para se manter competitiva no mercado petrolífero. Desse modo, as incertezas econômicas e as oscilações do setor demandam uma abordagem cautelosa por parte da empresa.

A declaração de dividendos e o programa de recompra de ações são estratégias que buscam fortalecer a confiança dos investidores. Bem como, preservar o valor das ações da companhia. No entanto, a trajetória dos resultados financeiros nos próximos trimestres será fundamental. Considerando a avaliação da capacidade da Shell de se recuperar e retomar o crescimento sustentável.



Você também pode gostar:

Quais fatores podem impactar os resultados de uma empresa de petróleo?

Uma empresa de petróleo pode ser impactada por diversos fatores que afetam seus resultados financeiros e operacionais. Alguns dos principais fatores incluem:

Preços do petróleo

As flutuações nos preços internacionais do petróleo têm um impacto direto nas receitas e lucros da empresa de petróleo. Visto que quando os preços estão altos, a receita aumenta, mas em momentos de baixa, a lucratividade pode ser prejudicada.

A demanda global por petróleo pode variar de acordo com a situação econômica mundial, fatores geopolíticos, mudanças nas políticas energéticas, adoção de energias renováveis, entre outros. Uma redução na demanda pode levar a uma diminuição nas vendas da empresa.

Custos de exploração e produção

As despesas relacionadas à exploração, extração, refino e distribuição do petróleo podem variar de acordo com a complexidade do campo de petróleo, localização geográfica, tecnologia utilizada e regulamentações ambientais.

De modo geral, empresas de petróleo que investem em tecnologias avançadas podem obter vantagens competitivas e reduzir custos operacionais, melhorando seus resultados. Além disso, regulamentações ambientais, fiscais e comerciais podem ter um impacto significativo nas operações das empresas de petróleo, afetando custos, obrigações legais e condições de mercado.

Condições geopolíticas

Por fim, a instabilidade política em regiões produtoras de petróleo pode causar interrupções na produção e na distribuição, afetando o fornecimento global e os preços do petróleo. Além disso, a crescente preocupação com a mudança climática e a busca por fontes de energia mais limpas podem influenciar a demanda por petróleo e criar pressões para que as empresas adotem práticas sustentáveis.