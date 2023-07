Sheryl Crow arrasta Jason Aldean, diz que nova música ‘Lame’ promove violência

Sheryl Crow está vindo depois Jason Aldean – dizendo que sua nova música fortemente criticada só vomita violência – ecoando o que muitos online estão em pé de guerra.

O cantor de “All I Wanna Do” não se conteve no Twitter na manhã de quarta-feira sobre o single de Jason, “Try That In A Small Town” … que fala sobre trazer pontos de vista anti-polícia e anti-americanos para uma pequena comunidade, dizendo “Veja o quão longe você vai no caminho.”

Sheryl, que diz ser de uma cidade pequena, acha que as pessoas em lugares como aquele também estão cansadas do aumento da violência no país… chamando a música de “boca”.

Ela acrescenta: “Você deveria saber disso melhor do que qualquer um que tenha sobrevivido a um tiroteio em massa”.

Para quem não sabe, Sheryl está se referindo ao horrível tiroteio em Las Vegas em 2017 no festival de música Route 91 Harvest – Jason estava se apresentando quando Stephen Paddock abriu fogo contra a multidão de Mandalay Bay.

Conforme informamos, Jason está recebendo ódio sobre esta faixa … e ele respondidas ao barulho comunitário na terça-feira, dizendo que a ideia de que tem um tom racista e odioso é besteira.