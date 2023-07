Shohei Ohtani: capacete All-Star do arremessador vendido por $ 98.000

Shohei Ohtani é o homem do momento na MLB, e o arremessador japonês do anjos do Anaheim é o mais valorizado de todas as Major Leagues e no próximo prazo de transferências poderá deixar seu nono time para o Yankees, Dodgers ou outra pessoa.

Mas o samurai continua sendo o assunto do beisebol americano, já que o capacete que ele usou durante uma rebatida no último All-Star 2023 foi vendido por impressionantes $ 98.000 dólares.

Leilão beneficente do capacete de Ohtani

de Shohei Ohtani O capacete All-Star 2023 foi entregue ao escritório da MLB, que se encarregou de leiloar o item para doar os lucros a uma instituição de caridade.

O leilão começou com apenas $ 10, mas o desejo e a ambição de Ohtani de acumular itens fez com que o vencedor tivesse que desembolsar 98 mil dólares, mas o mais impressionante foi que o vice-campeão, Mookie Betts’ capacete no mesmo All-Star 2023, saiu por apenas dois mil dólares.

Terminado o leilão, Liga Principal de Beisebol não divulgou os nomes dos vencedores dos itens por uma questão de proteção de identidade.

O contrato do arremessador japonês expira e ele se torna agente livre ao final da atual temporada, e Ohtani está estudando as melhores opções para ser contratado e quebrar a marca de 600 milhões, o que seria um recorde no esporte profissional americano.