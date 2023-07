Shohei Ohtani deslumbra com recordes enquanto Los Angeles Angels se apega a um ‘milagre’

Ccom muito melhor apresentações de Shohei Ohtani companheiros de equipe no monte e com os morcegos nos últimos dias, o Los Angeles Angels parece estar emergindo de seu prolongado funk.

Não há absolutamente nenhum fim à vista para o Ianques de Nova Iorque’ Mal-estar.

Ohtani teve um RBI triplo, Mickey Moniak acertou um home run de duas corridas e Patrick Sandoval lançou uma bola de duas rebatidas na oitava entrada da vitória dos Angels por 5 a 1 sobre o New York na noite de terça-feira.

Moniak teve três rebatidas – uma a mais que os Yankees – e fez três corridas para os Angels, que venceram três das quatro após uma derrapagem de 1 a 10. Com sua primeira vitória na série desde 16 a 18 de junho contra o Kansas CityLos Angeles está de volta a 0,500 enquanto tenta fazer progresso suficiente na corrida pós-temporada AL para justificar manter Ohtani além do Prazo comercial de 1º de agosto.

“Foi (ótimo) poder fazer algo para nos dar uma vantagem no início, e então Sandy estava apagado, e acabou que era tudo de que precisávamos”, disse Moniak sobre seu primeiro inning. “Com o talento que temos em nossa escalaçãoeu gosto de nossas chances.”

A melhor sequência de três jogos consecutivos de Ohtani na carreira de Ohtani terminou, mas o superastro bidirecional e líder dos homers da liga principal entregou seu sétimo triplo, o melhor da liga, no quinto, marcando Zach Neto em primeiro lugar.

Sandoval (5-7) foi excelente em sua primeira partida em 13 dias, misturando seus arremessos e mudanças quase perfeitas enquanto aposentando 22 dos 27 de Nova York rebatedores e outpitching Domingo Germn (5-6).

Sandoval finalizado a saída mais longa dos Angels de titular em três semanas com sete eliminações, sendo aplaudido de pé ao deixar o monte.

“É incrível ver a escalação chegar a Germn assim e depois ir lá e fazer o meu trabalho”, disse Sandoval.

O home run de Gleyber Torres na terceira entrada foi o único acerto de Nova York até que o single one-out de Anthony Volpe finalmente perseguiu Sandoval. O Yankees estão 1-4 em sua viagem fora do intervalo, perdendo ambos série em Denver e Anaheim.

“(Sandoval) estava nos dominando”, Gerente Aaron Boone disse. “Ele estava definitivamente afiado, mas temos que fazer melhor. … Simplesmente não conseguimos acertar o cano da bola o suficiente.”

Os problemas ofensivos dos Yankees não mostram sinais de diminuir em Ausência prolongada de Aaron Judge. New York caiu para 15-21 desde que o AL MVP se machucou no início do mês passado, marcando duas corridas ou menos pela 14ª vez.

Seus dois rebatidas corresponderam a um ponto baixo da temporada. Nova York está atingindo a pior marca da liga principal de 0,217 desde a lesão do juiz em Estádio Dodger.

“Não há como parar nisso”, disse Boone. “Temos jogadores muito bons e muitos caras que estão passando por um período difícil – para alguns, provavelmente o período mais difícil que tiveram em suas carreiras. Você não pega a bola e vai para casa. Você enfia o nariz lá e rala. Estamos fazendo isso. Eles não estão deixando pedra sobre pedra. Não é por falta de trabalho, foco e conversas.”

Germn eliminou nove pela terceira vez em suas últimas quatro partidas, mas também rendeu cinco corridas em quatro rebatidas e três caminhadas.

Moniak estendeu a mais longa sequência de rebatidas de sua carreira para 10 jogos no primeiro inning com o 11º home run de sua impressionante temporada. Moniak também estendeu a seqüência ininterrupta do time dos Angels para 17 jogos consecutivos com um home run, apenas um a menos do recorde da franquia estabelecido em agosto de 1982.

torres acertou seu 14º home run no terceiro.

Ohtani atraiu o terceiro consecutivo dos Angels walk para carregar as bases no terceiro, mas Germn permitiu apenas uma corrida quando Michael Stefanic marcou em um campo selvagem.

O triplo de Ohtani no quinto deixou sua bate a uma velocidade escaldante de 110,5 mph, e ele marcou momentos depois no single de Moniak.