Shohei Ohtani iguala a marca de Babe Ruth em seus primeiros 674 jogos na liga principal

EUNão é segredo que Shohei Ohtani é o melhor jogador de beisebol dos tempos modernos, mas a cada dia surgem mais comparações com a lenda da Major League Baseball Babe Ruth. E não são só comparações por serem dois arremessadores que eram terror com o bastão, agora as estatísticas também estão causando comparações entre o Samurai e o Bambino.

Mesmos números para Ohtani e Ruth

Shohei Ohtani é o líder neste momento em várias áreas como arremessador e como rebatedor, mas ao rever seu primeiro 674 jogos com qualquer time da MLB, é curioso notar que suas estatísticas são quase idênticas às de Babe Ruth.

Shohei Ohtani continua imparável. Nesta temporada o japonês Samurai já soma 34 home runs e está no mesmo ritmo que levou Aaron Judge a quebrar recordes na temporada passada.

Ohtani chegou a 674 jogos nas ligas principais nesta temporada. Ao longo da carreira, o japonês já chega a 160 home runs, número que supera os números do histórico Babe Ruth, que após o mesmo número de jogos teve um a menos.

o menino do Yankees e outras franquias da MLB em suas primeiras 455 entradas acumulou um recorde de 35 vitórias para 18 derrotas, embora nem sempre ele tenha sido um arremessador titular neste período, mas Ohtani no mesmo número de entradas tem um recorde de 35-19.

Os números do jogador do Anaheim Angels impressionam, mas ainda é complicado para ele chegar aos 714 acertos de quatro escanteios de Ruth na hora da aposentadoria do japonês. Ele tem atualmente 29 anos e terá que permanecer ativo por pelo menos mais 14 temporadas.