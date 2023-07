Shohei Ohtani pode ser tentado por uma equipe inesperada antes do prazo de negociação da MLB

Tele rumores sobre onde o Japão está Shohei Ohtani jogará na próxima temporada, e o site oficial da MLB abordou a questão quando o prazo de negociação para a temporada de 2023 se aproxima em 1º de agosto.

Othani é a maior estrela da liga e será agente livre na próxima temporada.

Como resultado, ele é mencionado como um possível alvo comercial, mas não será fácil convencer o Los Angeles Angels a se livrar de seu astro.

Segundo a MLB, qualquer equipa que pretenda convencer os Angels terá de pagar um “preço” muito elevado.

A lista de equipes que atualmente possuem um elenco com talento suficiente para fazer uma oferta de troca não é longa.

Orioles poderia atrair Angels para negociar Ohtani

O site da MLB observou um artigo de Ken Rosenthal do The Athletic, que afirmou que o Baltimore Orioles são uma equipe que poderia “estar em uma posição única para obter Ohtani.”

A razão é o Orioles e sua longa lista de candidatos, com oito jogadores classificados entre os 100 melhores candidatos da MLB, empatados apenas com o Dodgersoutro clube conhecido por ter interesse no fenômeno japonês.

Baltimore tem a melhor perspectiva nas majors no shortstop Jackson Hollidaymas de acordo com MLB.com, os Orioles poderiam mantê-lo, junto com Adley Rutschman, Gunnar Henderson e Grayson Rodrigueze ainda montar uma oferta atraente sem ser superado.

Os Orioles precisam reforçar sua rotação, mas Ohtani está sofrendo de uma bolha que o impediu de ser consistente, e ele arremessou apenas 10 entradas combinadas nas últimas duas semanas.

Outra alternativa que Baltimore poderia procurar para reforçar sua equipe de arremessadores é o arremessador Lucas Giolitoque também será um agente livre e deve deixar o Chicago White Sox.