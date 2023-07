Show de prévia do UFC Vegas 77: Holly Holm x Mayra Bueno Silva como atração principal deveria ser o título vago?

Após um evento épico no UFC290, o UFC retorna ao APEX no sábado para o UFC Vegas 77, e com o título feminino do peso-galo atualmente vago, as apostas são altas para as headliners Holly Holm e Mayra Bueno Silva. Mas as apostas poderiam ter sido ainda maiores ao adicionar o título recentemente desocupado por Amanda Nunes?

Mike Heck e Shaheen Al-Shatti, do MMA Fighting, discutem a luta principal entre Holm e Bueno Silva, as apostas envolvidas na disputa do peso-galo, se o cinturão deveria estar em jogo e, na pior das hipóteses, se uma chance pelo cinturão poderia esperar o vencedor após a aposentadoria de Amanda Nunes. Além disso, eles discutirão o card como um todo, Jack Della Maddalena sendo remarcado contra um novato promocional no evento principal, a separação nos bastidores entre Norma Dumont e Chelsea Chandler e muito mais.

Assista ao show de prévia do UFC Vegas 77 acima. Uma versão somente em áudio do programa pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.