Show pós-luta do UFC 290: reação ao domínio de Alexander Volkanovski, final perfeito de Robbie Lawler

O UFC 290 entregou um dos melhores cards de luta em algum tempo na noite de sábado em Las Vegas, e foi coroado por uma performance dominante do indiscutivelmente o melhor lutador do planeta hoje em Alexander Volkanovski.

Após a última oferta de pay-per-view do UFC, Mike Heck, Shaheen Al-Shatti e Jed Meshew, do MMA Fighting, reagem à sensacional vitória por nocaute técnico de Volkanovski no terceiro round sobre Yair Rodriguez no evento principal, e se Islam Makhachev ou Ilia Topuria serão seu próximo adversário. Além disso, eles discutem a grandeza geral do card como um todo, a vitória emocionante do título de Alexandre Pantoja sobre Brandon Moreno, a finalização impressionante de Dricus Du Plessis sobre Robert Whittaker e o confronto futuro com Israel Adesanya, o final perfeito de Robbie Lawler para sua carreira lendária e muito mais .

