Show pós-luta do UFC Londres: reação ao retorno incrível de Tom Aspinall, derrota impressionante de Molly McCann

Tom Aspinall não poderia ter escrito história melhor para sua volta ao octógono diante da torcida da casa no UFC Londres e, ainda por cima, chamou a atenção do campeão mundial dos pesos pesados, Jon Jones.

Mike Heck, do MMA Fighting, e Eric “New York Ric” Jackman reagem à finalização de Aspinall em 73 segundos sobre Marcin Tybura na luta principal do card de sábado na O2 Arena após um ano afastado devido a uma lesão, sua convocação para a luta principal do UFC Paris entre Ciryl Gane e Serghei Spivac antes de querer sua chance contra Jones, a derrota por finalização de Molly McCann para Julija Stoliarenko e como seu futuro agora parece, o potencial de Stoliarenko em sua nova categoria de peso, a estreia excepcional de Paul Craig no peso médio, classificando o card como um todo e muito mais.

Assista ao show pós-luta do UFC Londres acima.