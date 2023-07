Show pós-luta do UFC Vegas 76: reação à grande finalização de Sean Strickland, retorno de partir o coração de Kevin Lee

Sean Strickland precisou de menos de dois rounds para derrotar Abus Magomedov na luta principal do UFC Vegas 76 na noite de sábado no APEX, e então convocou uma luta pelo cinturão contra o atual campeão dos médios Israel Adesanya em setembro. A partir deste momento, Strickland está sentado no topo do poleiro do contendor?

Mike Heck e Jed Meshew, do MMA Fighting, reagem à vitória de Strickland por TKO no segundo round sobre Magomedov, e suas esperanças de título após a vitória dependem do que acontecer na luta do UFC 290 entre Robert Whittaker e Dricus Du Plessis. Além disso, eles discutem a derrota de Kevin Lee por finalização em 55 segundos para Rinat Fakhretdinov, onde “The Motown Phenom” e Fakhretdinov saem da luta, a vitória sufocante de Grant Dawson sobre Damir Ismagulov no evento co-principal, quanto tempo o caminho de Dawson para uma chance pelo título poderia ser apesar de seu talento, e muito mais.

