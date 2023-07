Sírio-Libanês ABRE VAGAS para Técnico em Nutrição, Líder de Higiene e mais!

O Sírio-Libanês, instituição filantrópica que oferece atendimento de alta complexidade e é referência internacional em saúde, pesquisa e educação, está com ótimas oportunidades de emprego abertas no estado de São Paulo. Isto é, antes mesmo de falar com mais detalhes sobre, confira quais são as vagas disponíveis:

Oficial de Manutenção – São Paulo – SP – Manutenção em Geral;

Técnico (a) em Nutrição – São Paulo – SP – Nutrição;

Técnico (a) de Enfermagem de Terapia Intensiva – Registro – SP – Enfermagem;

Lactarista – Hospitalar – São Paulo – SP -Nutrição;

Líder de Higiene – Jundiaí – SP – Limpeza;

Auxiliar de Higiene – Jundiaí – SP – Limpeza;

Maqueiro Hospitalar – São Paulo – SP – Enfermagem;

Ajudante de Lactário – São Paulo – SP – Nutrição;

Ajudante de Cozinha – São Paulo – SP – Cozinha.

Mais sobre o Instituto Sírio-Libanês

Sobre o Instituto Sírio-Libanês, podemos frisar que, fundado em 2008, o Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês (IRSSL) nasceu com o propósito de fortalecer a atuação social voluntária da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês na saúde pública do Brasil, tendo como missão levar a excelência administrativa e operacional, já reconhecida no setor privado, às esferas municipais e estaduais do país.

Além disso, o Instituto Sírio-Libanês administra atualmente 8 unidades de saúde: Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, Hospital Geral do Grajaú, AME Interlagos, Hospital Regional de Jundiaí, AME Jundiaí, AMAS Santa Cecília, Núcleo de Saúde da Fundação Lia Maria Aguiar e Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Mogi Mirim.

Como entrar na empresa?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de maneira intuitiva! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

