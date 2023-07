Sistran Informática ABRE CARGOS em DOIS ESTADOS

A Sistran Informática, empresa de tecnologia da informação voltada ao setor de seguros, está com novas oportunidades de emprego nas cidades de São Paulo e Pato Branco – PR. Com cargos para inúmeros setores, pode ser sua chance de mudar de vida. Isto é, verifique agora mesmo quais são as vagas abertas e não perca tempo, confira:

Analista de Sistemas – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Programador .Net – Pato Branco – PR – Efetivo;

Auxiliar administrativo – Paraná – Pato Branco – PR – Efetivo;

Banco de Talentos – Analista – Trabalho Remoto – Banco de talentos.

Mais sobre a Sistran Informática

Sobre a Sistran Informática, podemos frisar que a companhia oferece soluções (produtos e serviços) para seguradoras resolvendo problemas e identificando oportunidades através dos seguintes serviços: Consultoria, Projeto, Alocação e Outsourcing.

No Brasil desde 1988, atualmente processa um terço de todos os prêmios de seguro de Vida. Muito além do simples emprego da tecnologia, a Sistran trabalha continuamente no aperfeiçoamento de funcionalidades em benefício dos usuários finais. Para isso, utiliza conhecimento de mais de 250 especialistas no Brasil, 850 na América Latina para entregar soluções de negócio com alto índice de satisfação do cliente, por meio de produtos próprios ou de marcas globais.

Por fim, o Grupo Sistran está presente em 18 países da América Latina e nos Estados Unidos.

Como se candidatar?

