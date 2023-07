Ski Mask The Slump God Fan bate no chão em mergulho de palco fracassado

Ski Mask The Slump God ‘s durante um festival de música na Suíça foi o impulso de energia que um fã precisava para tentar um mergulho perigoso no palco – um que falhou totalmente de forma espetacular e dolorosa!

Às vezes, uma rede de segurança é útil, como observou o rapper da Flórida durante uma apresentação no Openair Frauenfeld Fest neste fim de semana. Ele incendiou totalmente a multidão com seu clássico Suco WRLD colaboração “Nuketown”.

A energia inspirou um fã a pular no palco em preparação para um mergulho de cabeça imprudente.

As pessoas na multidão tentaram impedi-lo de fazer a façanha … enquanto ele tentava cronometrar o salto em uma contagem regressiva para a queda da batida.

O problema é que ninguém na platéia levantou um dedo para pegá-lo e o pobre show rager caiu no chão como uma bola de futebol com pontas … mas com muito menos quique.