Skill Idiomas ABRE CARGOS no Sul e no Sudeste

A Skill Idiomas, empresa que possui mais de 45 anos de excelência no mercado de idiomas e pertence à Pearson – líder mundial no desenvolvimento de soluções para a educação e de cursos de idiomas no Brasil, está em busca de novos funcionários. Desse modo, antes de falar mais sobre, veja quais são os cargos abertos:

Instrutor de Inglês – Florianópolis – SC – Língua Estrangeira;

Auxiliar Administrativo – Mauá – SP – Administração Geral;

Professor de Inglês – Programa Bilíngue – Florianópolis – SC – Educação Infantil;

Instrutor de Curso de Inglês – Mauá – SP – Língua Estrageira;

Instrutor de Espanhol – Mauá – SP – Efetivo;

Instrutor de Programação e Desenvolvimento de Games – Mauá – SP – Monitor;

Instrutor de Informática – Mauá – SP – Instrutor / Monitor.

Mais sobre a Skill Idiomas

Sobre a Skill Idiomas, é necessário ressaltar que a companhia possui materiais didáticos permanentemente atualizados, proporcionando, assim, um ensino de vanguarda e comprovadamente eficaz.

O ensino do idioma em contextos sociais específicos, ou seja, situações cotidianas, aliado a valores como trabalhar em equipe, buscar a excelência nos serviços prestados e atuar com ética e responsabilidade, fez da Skill a maior rede de ensino de idiomas de São Paulo e uma das maiores do Brasil.

Por fim, a rede se consolida no mercado com um modelo de ensino diferenciado, baseado na abordagem comunicativa, qualificando o aluno para que ele possa se comunicar de forma significativa. O ensino do idioma em contextos sociais específicos, ou seja, situações cotidianas, aliado a valores como trabalhar em equipe, buscar a excelência nos serviços prestados e atuar com ética e responsabilidade, fez da Skill uma das maiores e melhores redes de ensino do Brasil.

Como se candidatar em uma das vagas?

Agora que a lista de vagas da Skill Idiomas já foi exposta, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

