Sky.One Solutions ABRE CARGOS em grande capital

A Sky.One Solutions, empresa do setor de informática que fornece plataformas para a evolução digital do seu negócio, está contratando novas pessoas para preencher o seu quadro de funcionários. Sendo assim, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são as vagas abertas na capital paulista:

Analista de Implantação Júnior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Implantação Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Integração – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Segurança da Informação Pleno (Red Team) – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Suporte Júnior – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Desenvolvedor .NET Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Desenvolvedor (a) Python Sênior – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Sky.One Solutions

Falando mais sobre a Sky.One Solutions, é interessante deixar claro que, por meio da tecnologia leva integração, serviços financeiros e segurança para a rotina de diversos segmentos, como: varejo, serviços, indústria, agronegócio e outros setores que buscam expansão ou eficiência.

Além disso, fundada em 2013 e reconhecida como Great Place To Work pelo 4º ano consecutivo, hoje conta com mais de 360 SkyOwners de diversas áreas, empenhados e engajados em sua missão e principalmente em seus valores. Uma equipe talentosa, dinâmica, diversificada e animada para fazer a diferença.

Como enviar o currículo para a companhia?

Bom, agora que as vagas da Sky.One já vieram à tona, você só precisa clicar neste link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



