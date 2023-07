SL Mandic divulga resultado do Vestibular de Medicina 2023

A Faculdade São Leopoldo Mandic é uma instituição de nível superior privada que possui diversas sedes em cidades brasileiras.

A instituição possui uma oferta de cursos muito variada. Porém, um dos maiores destaques da SL Mandic é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos em todo o Brasil.

A prova do Vestibular de Medicina 2023/2 da SL Mandic de Limeira foi aplicada no dia 30 de junho. Nesta terça-feira, por sua vez, a instituição divulgou o resultado final do processo seletivo.

Assim, para te ajudar a acessar o resultado final e a entender quais são os próximos passos no processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre a primeira chamada do Vestibular de Medicina 2023/2 da SL Mandic. Confira!

Vestibular Medicina SL Mandic Limeira 2023: vagas e modalidades disponíveis

Através do vestibular 2023, a Faculdade São Leopoldo Mandic colocou à disposição dos participantes 61 vagas para o curso de Medicina oferecido na unidade da faculdade em Limeira.

As vagas oferecidas foram distribuídas para os candidatos conforme a modalidade de ingresso selecionada. Veja qual foi a divisão:

Medicina (bolsa integral) – vestibular online: 3 vagas;

Medicina (bolsa integral) – nota do ENEM: 3 vagas;

Medicina (não bolsista) – vestibular online: 50 vagas;

Medicina (não bolsista) – nota do ENEM: 5 vagas.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no segundo semestre letivo do ano de 2023.

Vestibular Medicina SL Mandic Limeira 2023: resultado final é divulgado



Conforme previsto pelo edital do processo seletivo, a divulgação do resultado final do Vestibular de Medicina da SL Mandic de Limeira aconteceu nesta terça-feira, dia 04 de julho.

Os candidatos já podem acessar o resultado final e conferir os nomes dos candidatos aprovados listados em ordem alfabética. O documento está disponível em formato PDF no site oficial da Faculdade São Leopoldo Mandic de Limeira.

Para acessar o resultado e conferir a classificação dos aprovados, os participantes deverão selecionar a modalidade de participação que foi escolhida no momento da inscrição no vestibular. Existem quatro opções: Não Bolsistas – prova on-line, Não Bolsistas – nota do ENEM, Bolsistas – prova on-line e Bolsistas – nota do ENEM.

No caso dos candidatos que estão concorrendo às vagas através das modalidades “Bolsistas – prova on-line” e “Bolsistas – nota do ENEM”, os resultados divulgados indicam os nomes dos participantes que foram selecionados para a entrevista, próxima fase da seleção. No momento da entrevista, os selecionados deverão apresentar a documentação que comprove a condição social e o endereço de residência indicados durante a inscrição. Puderam participar da seleção para bolsistas os estudantes brasileiros não portadores de diploma de curso superior, cuja renda familiar bruta mensal per capita não exceda até 1,5 salário mínimo. Mais informações sobre os documentos necessários estão disponíveis no Manual do Candidato do Vestibular de Medicina 2023.

Além disso, vale a pena ressaltar que os candidatos também podem acessar o gabarito preliminar e o espelho de prova no site da SL Mandic. Não é necessário fazer login no portal da faculdade para acessar os documentos.

Os candidatos podem, ainda, conferir mais informações sobre os procedimentos de matrícula na SL Mandic diretamente no edital do Vestibular de Medicina ou no site do processo seletivo.

Vestibular Medicina SL Mandic Limeira 2023: como foi a prova?

Conforme mencionado, o Vestibular Medicina da SL Mandic promoveu a realização de uma prova online para todos os candidatos. O exame aconteceu no dia 30 de junho, das 18h às 22h.

Os candidatos precisaram escrever uma redação em língua portuguesa e responder 30 questões de múltipla escolha (objetivas) divididas da seguinte forma:

Matemática e suas tecnologias: 06 questões;

Ciências da natureza e suas tecnologias: 12 questões

Ciências humanas e sociais aplicadas: 06 questões;

Linguagens, códigos e suas tecnologias: 06 questões.

A prova objetiva foi avaliada de 0 a 75 pontos e foram eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiveram nota igual ou inferior a 5 pontos. A redação, por sua vez, poderia receber um máximo de 25 pontos. Foram eliminados todos os participantes que receberam nota zero na prova de redação.