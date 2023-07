Snoop Dogg cancela shows do Hollywood Bowl para apoiar SAG, WGA Strikes

Snoop Dogg parece estar fazendo uma declaração para Tinseltown sobre as greves do SAG-AFTRA e do Writers Guild – porque ele está anulando 2 de seus grandes shows aqui em solidariedade aos membros do sindicato.

O rapper anunciou a mudança na terça-feira, escrevendo … “Lamentamos informar que, devido à greve em andamento e à incerteza de quando isso terminará, precisamos cancelar o show do Hollywood Bowl”.

Snoop acrescenta: “Continuamos a nos solidarizar com todos os nossos irmãos e irmãs no WGA e SAG/AFTRA durante este período difícil e esperamos que o AMPTP volte à mesa de negociações com uma proposta REAL e todos possamos voltar ao trabalho.”

O cancelamento de Snoop de seus grandes shows em LA parece ser simbólico… já que ele tem outros shows agendados em outras partes do país, dos quais ele não abordou. Presumivelmente, eles estão acontecendo conforme programado.

Snoop Dogg explica por que os resíduos de streaming são um grande problema para SAG-AFTRA e WGA. Bom trabalho! pic.twitter.com/fBOSUOyPnV —Todd Spence (@Todd_Spence) 18 de julho de 2023

Agora, embora a decisão de Snoop possa parecer que veio do nada – afinal, os músicos não são afetados pelas greves SAG/WGA – na verdade acompanha algumas declarações ousadas que ele fez recentemente exigindo mudanças na indústria fonográfica.

Membros do SAG-AFTRA entram em greve, atores se juntam a roteiristas no fechamento de Hollywood



Ele recentemente falou sobre os artistas modernos que estão ficando duros com os resíduos na era do streaming – ao mesmo tempo em que aponta que escritores e atores do showbiz estão brigando pelas mesmas coisas em seus ataques.

Resumindo … ele está bastante a par da luta e certamente está no canto do SAG / WGA nas negociações em andamento. Também digno de nota, seus caras da Death Row também estão a bordo – como um punhado de artistas e afiliados da Death Row foram vistos nas próprias linhas de piquete.