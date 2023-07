Snoop Dogg diz que Master P e Martha Stewart inspiraram novo empreendimento de sorvete

Snoop Dogg tem alguns grandes mentores em Mestre P dar Martha Stewart , e ele está creditando a ambos a inspiração de seu novo empreendimento – Dr. Marca de sorvete Bombay com sabores híbridos destinados a línguas tentadoras.

Snoop nos conta sua entrada em sobremesas congeladas derivadas de seu avatar NFT do Bored Ape Yacht Club – Dr. Bombaim — e definitivamente um forte caso de larica, com base na grande nuvem de fumaça que ele estava soprando durante sua entrevista no “TMZ Live”!!!