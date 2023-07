Sorteio de R$ 33 milhões será nesta quinta (27)

A Caixa Econômica Federal realizará, nesta quinta-feira (27), a partir das 20h, o sorteio da Mega-Sena do concurso 2615, com um prêmio estimado de 33 milhões aos apostadores que acertarem as seis dezenas do bilhete. A transmissão acontece no Espaço da Sorte das Loterias, em São Paulo, com transmissão ao vivo no canal do Youtube da instituição.

No concurso da última terça-feira (25), uma aposta de Salvador (BA), outra de Contagem (MG) e uma de Taboão da Serra (SP), acertaram os seis números da cartela e dividiram o prêmio de R$ 68 milhões, com cada um levando para casa o total de R$ 22.746.383,38. Todos os ganhadores fizeram apostas simples e presencialmente.

Veja os números sorteados no concurso 2614

03-08-13-14-19-25

Mudança no calendário previsto

O calendário de sorteios, feito popularmente às quartas e sábados, sofreu uma alteração devido a Mega Semana Premiada, que implantou uma edição extra da Mega-Sena aos seus apostadores assíduos. Sendo assim, os concursos passam a ser realizados às terças, quintas e sábados. Posteriormente, as datas retornam para os dias programados e já conhecidos.

Como jogar e qual o valor da Mega-Sena do concurso 2615?

As apostas podem ser realizadas até às 19h, em qualquer Lotérica do país, ou no site e aplicativo Loterias Online. Virtualmente, o interessado precisa confirmar se é maior de 18 anos, efetuar um login e realizar a sua aposta, que deve ter um valor mínimo de R$ 30 no carrinho. Já presencialmente, cada palpite simples custa R$ 5, mas quanto mais números marcar, maior será o preço do bilhete, assim como das chances de se tornar milionário.

Confira a tabela:

6 dezenas – R$ 5,00

7 dezenas – R$35,00

8 dezenas – R$ 140,00

9 dezenas – R$ 420,00

10 dezenas – R$ 1.050,00

11dezenas – R$ 2.310,00

12 dezenas – R$ 4.620,00

13 dezenas – R$ 8.580,00

14 dezenas – R$ 15.015,00

15 dezenas – R$ 25.025,00

16 dezenas – R$ 40.040,00

17 dezenas – R$ 61.880,00

18 dezenas – R$ 92.820,00

19 dezenas – R$ 135.660,00

20 dezenas – R$ 193.800,00

Como ganhar na Mega-Sena do concurso 2615?

Para sair vitorioso, o apostador precisa acertar as seis dezenas (sena), cinco (quina) ou quatro (quadra). Cada numeração acertada ganha uma porcentagem dos 43,35% do prêmio bruto da arrecadação. Ou seja, quem atingir os seis números recebe 35%, enquanto cinco e quatro recebem 19%. Contudo, caso não exista ganhador, o valor acumula para o próximo concurso.



Bolão da Caixa

Uma possibilidade para quem quer sair vitorioso e não tem nenhum palpite é adquirir um Bolão da Caixa no valor mínimo de R$ 15. Além disso, também existe a alternativa de comprar cotas dos bolões organizados pelas próprias unidades lotéricas. Dessa forma, o valor mínimo da cota é de R$ 6.

Retirada do valor

Em síntese, felizardo que tiver seu bilhete da Mega-Sena sorteado pode fazer a retirada do prêmio em qualquer casa Lotérica, mediante a apresentação de um documento de identidade com CPF e recibo da aposta. No entanto, se o prêmio bruto for acima de R$ 2.112,00, o pagamento será realizado exclusivamente nas agências da Caixa. Vale destacar que a quantia fica disponível para saque em até 2 dias úteis e pode ser sacada em até 90 dias após a data do sorteio.