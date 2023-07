Spotify EMITE COMUNICADO e entristece os assinantes brasileiros

O Spotify, a plataforma líder de streaming de música, anunciou recentemente o aumento dos preços de assinatura em diversos países, incluindo o Brasil. Essa atualização no valor dos planos “Individual”, “Duo” e “Universitário” tem o objetivo de continuar agregando valor aos fãs e artistas da plataforma.

Aumento de Preços nos Planos do Spotify

Os planos do Spotify estão passando por um reajuste de valores em diferentes modalidades de assinatura. No mercado brasileiro, o plano “Individual” terá um acréscimo de R$ 2,00 por mês, passando de R$ 19,90 para R$ 21,90. O plano “Duo“, que permite a inclusão de duas contas, sofrerá um reajuste de R$ 3,00, indo de R$ 24,90 para R$ 27,90 mensais. Já o plano “Universitário“, destinado a estudantes universitários elegíveis, terá um aumento de R$ 2,00, saindo de R$ 9,90 para R$ 11,90 por mês.

É importante destacar que o plano “Família”, que permite incluir até seis pessoas do mesmo endereço, não sofrerá nenhuma alteração de valor no mercado brasileiro, permanecendo em R$ 34,90 mensais.

Essa atualização de preços também afetará outros 50 países, como Estados Unidos e Inglaterra, onde os valores dos planos também serão reajustados.

Justificativa do Aumento de Preços

Segundo a plataforma de streaming de música, o aumento nos preços dos planos Premium tem como objetivo continuar agregando valor aos fãs e artistas da plataforma. Em comunicado oficial, o Spotify afirmou que essa atualização permitirá que eles continuem investindo em recursos e melhorias para proporcionar uma experiência ainda melhor aos usuários.

Além disso, o Spotify destaca que os assinantes existentes nesses mercados receberão um e-mail detalhado explicando o impacto desse reajuste em suas contas.

Benefícios dos Planos Premium do Spotify

Os planos Premium do Spotify oferecem uma série de benefícios aos assinantes, tornando a experiência de ouvir música ainda mais completa. Com esses planos, os usuários têm acesso a músicas sob demanda e sem anúncios, além da possibilidade de realizar downloads para ouvir offline.

Confira alguns dos principais benefícios dos planos Premium do Spotify:

Músicas Ilimitadas: Os assinantes têm acesso a um vasto catálogo de músicas, podendo ouvir qualquer faixa, álbum ou playlist de sua preferência. Sem Anúncios: Os planos Premium eliminam os anúncios, garantindo uma experiência de audição ininterrupta e sem interrupções comerciais. Downloads Offline: Com o Spotify Premium, é possível baixar músicas para ouvir mesmo quando estiver sem conexão com a internet, ideal para viagens e momentos em que não é possível acessar o streaming. Qualidade de Áudio Superior: Os assinantes Premium têm acesso à qualidade de áudio superior, com a opção de ouvir músicas em alta definição.



Como Assinar o Spotify Premium

Para assinar o Spotify Premium, basta seguir alguns passos simples:

Acesse o site oficial do Spotify. Crie uma conta ou faça login em sua conta existente. Selecione o plano Premium de sua preferência. Preencha as informações necessárias, como nome, endereço de e-mail e forma de pagamento. Confirme a assinatura e aproveite todos os benefícios do Spotify Premium.

Alternativas ao Spotify

Embora o Spotify seja uma das plataformas mais populares de streaming de música, existem outras opções disponíveis no mercado. Algumas das principais alternativas ao Spotify incluem:

Apple Music

Deezer

Tidal

Amazon Music

YouTube Music

Cada uma dessas plataformas possui suas próprias características e diferenciais, oferecendo uma variedade de opções para os amantes da música.

O aumento nos preços dos planos do Spotify no Brasil e em outros países reflete a busca contínua da plataforma em agregar valor aos seus usuários e artistas. Apesar desse reajuste, os planos Premium do Spotify ainda oferecem uma série de benefícios exclusivos, garantindo uma experiência de audição de alta qualidade, sem anúncios e com possibilidade de downloads offline.

Portanto, se você é um amante da música e deseja desfrutar de todas essas vantagens, vale a pena considerar a assinatura do Spotify Premium.