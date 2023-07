Spotify vai aumentar o preço dos planos no Brasil, entenda porque

Uma notícia pegou os assinantes da plataforma de streaming de surpresa: o Spotify vai aumentar o valor dos planos até setembro desse ano. Assim, todas as assinaturas sofrerão reajustes e passarão a custar mais caro, o que deixou os usuários atentos.

Então, se você utiliza ou tem interesse em usar essa plataforma, não deixe de conferir o conteúdo até o final. Contamos o motivo do reajuste, e o novo valor que os planos passarão a ter nos próximos meses.

A plataforma de Streaming musical

Desde 2008, o Spotify começou a funcionar no Brasil e no mundo, se tornando uma das maiores plataformas de streaming de música atualmente. Em 2023, são mais de 550 milhões de usuários, em vários países.

Recentemente, a notícia de que a plataforma teria entrado em recessão e que a receita estaria decepcionando chegou às mídias. No segundo trimestre de 2023, foram mais de 300 milhões de Euros em prejuízo, mesmo com a meta de usuários em dia.

O fenômeno acontece por conta das despesas com publicidade e marketing, que superaram os valores do mesmo período no ano passado. Para o próximo trimestre, a plataforma espera conseguir recuperar o equilíbrio e deixar para trás o déficit.

Como funciona o Spotify?

O Spotify funciona como um serviço de streaming musical, que usa sua conexão de internet para reproduzir os conteúdos de áudio. Além disso, ele possui organização das mais de 35 milhões de músicas em cerca de 2 bilhões de playlists criadas pelos usuários.

Ainda, o app realiza sugestões de conteúdos com base no que você escuta. Assim, suas preferências musicais são levadas em consideração, e você consegue descobrir outros artistas que podem agradar.

Hoje, o app é gratuito para baixar e começar a usar, mas possui limitações importantes na versão grátis. Por exemplo, você não consegue escutar suas playlists na ordem em que quiser, e vai encarar os anúncios enquanto estiver escutando suas faixas favoritas.

Spotify Premium

Além da versão gratuita, com todas as suas limitações, existem os planos de assinatura mensais. Eles eliminam todas as restrições da opção free e deixam o uso da plataforma ainda mais otimizado, de acordo com suas preferências.

Um dos melhores benefícios que esse tipo de plano apresenta é a liberação dos anúncios. Assim, você consegue escutar suas músicas favoritas sem precisar esperar até que a propaganda acabe, o que pode incomodar usuários mais exigentes.



Além disso, existe a versão offline, que permite criar listas de reprodução para ouvir enquanto estiver sem internet, em qualquer lugar. Por fim, ainda é possível escolher a ordem das músicas enquanto estiver escutando, o que também é um super benefício.

Spotify vai aumentar no Brasil

Essa semana, um e-mail da plataforma para os usuários confirmou que o Spotify vai aumentar e os planos irão sofrer reajuste. A medida acontecerá em mais de 50 países, e o Brasil não ficou de fora da nova cobrança do aplicativo.

O motivo pelo qual haverá o reajuste, segundo a própria equipe, é para aumentar a renda e criar novos investimentos no aplicativo. Assim, de acordo com o anúncio, esperam melhorar cada vez mais a experiência dos usuários e trazer inovações.

Para quanto o Spotify vai aumentar

Então, agora que você já sabe como funciona a plataforma e o motivo pelo qual o Spotify vai aumentar, hora de conhecer os planos novos. Uma das maiores preocupações dos usuários era de que o reajuste fosse considerável e fora da realidade para o app.

Porém, pode começar a relaxar, que o reajuste foi pouco, e existem planos que não alteraram seu valor. Então, veja como ficarão os novos valores dos Planos Premium do Spotify no Brasil:

Plano Universitário: passará de R$9,90 para R$11,90;

Plano Individual: passará de R$19,90 para R$21,90;

Plano Duo: com o maior aumento, de R$24,90 para R$27,90;

Plano Família: sem alterações de valor, continuara custando R$34,90 por mês.

Vale lembrar que todos os planos possuem cobrança mensal, com período de uso de 30 dias. Ainda, você pode efetuar o pagamento de diversas maneiras, agora também com o PIX, que é bem mais simples e fácil para os assinantes.

Assim, o aplicativo irá sofrer um reajuste aceitável, com previsão de atingir todos os usuários até setembro. Quem já possui assinatura, continuará pagando o preço até lá, e depois entrará no reajuste dos valores normalmente, como todos os outros assinantes.

Perguntas comuns sobre o aumento do Spotify

Ainda, com a notícia de que o Spotify vai aumentar o plano Premium, surgiram outras dúvidas dos usuários. Por isso, separamos algumas perguntas comuns para te ajudar a entender melhor como ficará o reajuste no valor do serviço.

Quanto custa o Spotify em 2023?

Os planos atuais do Spotify são feitos de forma personalizada, para diferentes perfis de clientes. Então, eles variam de R$9,90, como é o caso do pacote universitário, até R$34,90, no caso do plano Família, que é um pacote para mais usuários usarem o aplicativo juntos.

Quando o Spotify vai aumentar?

A previsão de quando o Spotify vai aumentar já está declarada: quem ainda não assinou, já entrará com o novo preço. Porém, quem já é assinante continuará com os valores até a cobrança de setembro, quando todos os usuários terão o mesmo preço nos planos.

Onde baixar o Spotify?

Então, se quiser usar o app para celular, basta fazer o download do Spotify através da Play Store, para Android ou App Store para iOS. Além disso, no caso dos computadores, você pode acessar o site do aplicativo e instalar a versão mais atual.

Como usar o Spotify Premium?

Para começar a usar o aplicativo na versão Premium, basta fazer o download do Spotify em seu computador ou celular. Então, crie uma conta no aplicativo e cadastre uma forma de pagamento e contrate um plano: individual, família, duo ou universitário.

Ainda, confira outros conteúdos sobre tecnologia por aqui, e fique antenado com o que esta acontecendo no mundo digital. Aproveite para explorar mais posts e aproveitar as principais notícias e novidades de suas plataformas favoritas.