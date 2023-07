Spurs poupam Victor Wembanyama pelo resto da Summer League

TO San Antonio Spurs poupará o atacante Victor Wembanyama pelo restante da Las Vegas Summer League, de acordo com um anúncio da franquia na segunda-feira, relatado por Mike Finger, do The San Antonio Express-News.

De acordo com Finger, o plano da franquia sempre foi contar com a escolha número 1 do último draft para apenas dois jogos em Las Vegas durante Liga de Verão.

Depois de um primeiro jogo nervoso na sexta-feira, no qual contribuiu com nove pontos e oito rebotes em 2/13 de arremessos na vitória sobre o Charlotte Hornets, o atacante francês de 19 anos deu a volta por cima no domingo e somou 27 pontos, 12 rebotes e três bloqueios na derrota para o Portland Trail Blazers.

Spurs não tem tido um bom desempenho na Summer League

Pelo Metropolitans 92, sua equipe na França na última temporada, o atacante liderou a temporada regular em pontos (21,6), rebotes (10,4) e bloqueios (três), além de 2,4 assistências em 32,1 minutos, sendo o principal jogador da equipe, que terminou em segundo lugar na fase de qualificação com 23 vitórias em 34 jogos, atrás apenas do Monaco, rival das finais e que varreu a equipa de Wemby.

Os Spurs têm uma vitória e uma derrota na Las Vegas torneio e jogar seu próximo jogo na terça-feira contra o Washington Wizards do companheiro de equipe de Wembanyama no Metropolitans 92 na França, Bilal Coulibaly.