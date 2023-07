Steck OFERECE EMPREGOS em SP, GO, RJ, AM e RS

A Steck, empresa que é líder no fornecimento de materiais elétricos para usos residencial, comercial e industrial, está contratando novas pessoas para preencher seu time. Dessa forma, antes de falar mais sobre a Steck, veja quais são os cargos abertos e suas respectivas localidades:

Estágio de Engenharia de Processos – Guararema – SP – Estágio;

Inspetor (a) de Qualidade – Guararema – SP – Efetivo;

Preparador (a) de Matéria Prima – Manaus – AM – Efetivo;

Vendedor (a) Externo Pleno – Caxias do Sul – RS – Efetivo;

Vendedor (a) Externo Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Vendedor (a) Externo Pleno – (Capital) – Canal Atacado – São Paulo – SP – Efetivo;

Vendedor (a) Externo Sênior – Goiânia – GO – Efetivo;

Vendedor Externo Sênior – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Vendedor Externo Sênior – SP (Capital) – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Steck

Falando mais sobre a Steck, podemos ressaltar que a empresa possui mais de 50 linhas de produtos, de acordo com as mais rigorosas normas nacionais e internacionais de segurança e qualidade, garantindo a posição da marca entre as mais conceituadas do mercado.

Além disso, está presente em 18 países da América Latina, e conta com uma fábrica e um centro de distribuição em São Paulo, uma fábrica em Manaus, uma unidade na Argentina e outra no México.

Por fim, a empresa é vencedora dos principais prêmios do setor elétrico e está presente em todas as fases de uma obra. Hoje, qualquer profissional sabe que é impossível falar em materiais elétricos, sem falar em Steck. Isto é, veja agora mesmo o que fazer para se candidatar!

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da Steck já veio à tona, a candidatura acontece de forma sossegada. Você precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.