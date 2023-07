Stefanini abre 302 vagas de emprego pelo país

A Stefanini, uma das maiores empresas de tecnologia da informação e serviços do mundo, acaba de anunciar um amplo leque de novas oportunidades de emprego em diversas regiões do Brasil. Com um histórico de inovação e excelência em soluções tecnológicas, a empresa está em busca de profissionais talentosos e engajados para integrar sua equipe.

Stefanini abre vagas de emprego pelo país

Ao ingressar na Stefanini, os colaboradores têm a oportunidade de desfrutar de uma série de benefícios que valorizam e reconhecem o trabalho de cada um. Dentre os principais atrativos, destacam-se:

Plano de saúde abrangente para o colaborador e seus dependentes;







Vale-refeição para garantir refeições de qualidade durante o expediente;







Ambiente de trabalho moderno e estimulante, fomentando a criatividade e inovação;







Oportunidades de desenvolvimento profissional, com programas de treinamento e capacitação;







Incentivo à prática de atividades físicas através de parcerias com academias;







Programas de bem-estar e qualidade de vida, promovendo a saúde e o equilíbrio;







Horários flexíveis para possibilitar uma melhor conciliação entre trabalho e vida pessoal;







Participação nos lucros e resultados, alinhando os interesses dos colaboradores aos da empresa;







Clube de benefícios com descontos exclusivos em produtos e serviços;







Incentivo ao trabalho remoto, permitindo maior flexibilidade na jornada de trabalho.

A empresa está oferecendo uma variedade de cargos e oportunidades para profissionais com diferentes níveis de experiência e especializações. Confira algumas das vagas disponíveis:

Desenvolvedor(a) Full Stack;







Analista de Sistemas;







Engenheiro(a) de Software;







Especialista em Segurança da Informação;







Gerente de Projetos;







Analista de Suporte Técnico;







Designer UX/UI;







Consultor(a) de Vendas;







Analista de Qualidade de Software;







Cientista de Dados;







Coordenador(a) de Recursos Humanos;







Analista de Infraestrutura;







Especialista em Redes;







Assistente Administrativo.

Veja também: Cielo abre 97 vagas de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

As vagas de emprego estão disponíveis no portal 123empregos, parceiro oficial da Stefanini para recrutamento e seleção de talentos. Para se candidatar, basta acessar o site e realizar o cadastro do currículo. É importante que os candidatos mantenham seus dados atualizados e destaquem suas habilidades e experiências relevantes para a vaga desejada.

O processo de seleção inclui análise curricular, entrevistas e, em alguns casos, testes específicos para avaliar a aderência do candidato ao perfil da vaga. A Stefanini valoriza a diversidade e busca profissionais comprometidos com o desenvolvimento contínuo e que estejam dispostos a enfrentar desafios em um ambiente dinâmico e inovador.

Sobre a empresa

Fundada em 1987 por Marco Stefanini, a Stefanini consolidou-se como uma das principais empresas de tecnologia e soluções em serviços digitais do mundo. Com presença em mais de 40 países, a empresa oferece serviços de consultoria, integração, desenvolvimento de soluções e terceirização de processos de negócio.



Você também pode gostar:

Com mais de 30 anos de atuação no mercado, a companhia sempre primou pela busca constante por inovação e excelência em suas entregas. Sua equipe é composta por profissionais talentosos e engajados, que trabalham em parceria com os clientes para fornecer soluções personalizadas e eficientes para os mais diversos segmentos da indústria.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.