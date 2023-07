Steph Curry bebe uma dose de uísque com fãs depois de drenar uma tacada longa

Golden State Warriors Super estrela Stephen Curry drenou uma tacada “do caminho do centro da cidade” na sexta-feira no Torneio American Century Celebrity Golf Championship 2023 em Lake Tahoe e depois tomou uma dose de uísque com os fãs.

Curry, 35, acertou o putt para birdie no 12º buraco e fez sua marca registrada sem olhar, comemorando a passagem enquanto a multidão explodia. Ele está empatado na liderança após a rodada de abertura de sexta-feira.

Stephen Curry fez isso de novo: ele marca uma tacada que você nunca esperaria em um campo de golfe.

Após a rodada, Curry alguns de seus corte de cavalheiro uísque para cerca de uma dúzia de fãs e um para ele. Eles aplaudiram e ele nem se mexeu, então a bebida deve ser suave.

Curry é, sem dúvida, uma das maiores atrações do torneio e está fazendo jus ao hype, especialmente com seu putt épico.

O putt estava a vários metros de distância e teve uma quebra incrível. Pouco antes de a bola chegar ao buraco, Curry se virou e começou a comemorar, como quando faz uma cesta de 3 pontos no NBA.

Celebridades do Campeonato Americano do Século de 2023

Outras celebridades da lista A competindo no torneio incluem NFL zagueiros Patrick Mahomes e Aaron Rodgers.

Rodgers, 39, ganhou as manchetes por assinar a barriga de uma mulher grávida e devido ao cantor country Jake Owen personificando-o.

Outra figura do esporte no torneio de golfe das celebridades é Saulo “Canelo” Álvarez. O boxeador mexicano foi visto caminhando ao lado Kansas City Chiefs ponta apertada Travis Kelce de buraco em buraco na sexta-feira.

Curry é um dos favoritos para vencer, mas a lista completa de celebridades que competem no torneio inclui vários atletas que podem dar a ele uma corrida pelo seu dinheiro.