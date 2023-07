Steph Curry faz um Hole-in-One no ACC Golf Tournament em Tahoe

Stephen Curry afunda profundamente na quadra de basquete, e ele pode fazer o mesmo no campo de golfe também … basta dar uma olhada no que ele fez em Tahoe neste fim de semana.

A estrela do Warriors estava jogando no torneio American Century Championship no sábado, e ele deu uma grande tacada no buraco 7 … que é de 152 jardas para o green. Bem, ele não teve nenhum problema em colocar a bola lá – na verdade, o cara acertou um maldito hole-in-one !!!