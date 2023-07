Stephen A. Smith incomodado com o relacionamento de Larsa Pippen com o filho de Michael Jordan

Stephen A. Smith não se conteve ao discutir Larsa Pippenrelacionamento de com Michael Jordanfilho de, Marcusque ganhou as manchetes nos últimos tempos.

Depois Jordânia recentemente declarou que não aprovava o relacionamento, Larsa disse que ficou “traumatizada” com o frenesi da mídia que se seguiu.

ferreiro compartilhou seus pensamentos sobre o assunto enquanto falava em seu programa autointitulado FanDuel, e ele não mediu suas palavras.

Smith sobre Pippen e Jordan

“Em um ponto no tempo, eles eram uma família”, ferreiro disse de Jordânia e seu ex touros companheiro de equipe Scottie Pippen, Larsaex-marido dela.

“Mais uma vez, ela [Larsa] estava por perto. Eu não me importo com o homem que você é, quando você está namorando alguém, mesmo que você não o queira mais, você não quer vê-lo na sua cara com outra pessoa com quem você é próximo.

“Você não quer ver isso, é muito perto de casa. Há certas linhas que você não cruza.”

O relacionamento de Larsa e Scottie

Larsa e escocês foram casados ​​de 1997 a 2021 e têm quatro filhos juntos.

ferreiro acredita que Larsaa vida privada de pode tornar as coisas “desconfortáveis” para algumas das pessoas envolvidas.

“Você sabe que quando você sabia Jordâniavocê era Pippingmulher e mãe de seus filhos”, disse ferreiro. “Então, para você fazer a transição disso para namorar o filho dele, é no mínimo desconfortável.

“Então ela está sentada lá em cima, ela está falando, ela admitiu que provavelmente é estranho para Michael e escocês … você pensa? Realmente? Sério, você não entende isso como mulher? Você é uma mulher adulta.”

Larsa fala sobre a situação

Larsa ela mesma abordou a situação durante um episódio recente de seu podcast “Separation Anxiety” com Marcus.

“Eu entendo que não é estranho para nós estarmos juntos porque somos nós” Larsa disse.

“Mas provavelmente é estranho para meu ex e seu pai porque eles têm seu próprio relacionamento ou o que quer que seja. Eu não fiz parte disso, você não fez parte disso.

“Então eu sinto que provavelmente é estranho para eles, provavelmente é estranho para o seu pai. Não posso estar bravo. Eu entendo … Oh meu Deus, fiquei traumatizado.”