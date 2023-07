Stephen A. Smith pede desculpas após se referir a Kim Kardashian como uma ‘prostituta’

Stephen A. Smith excluiu um tweet onde ele se referia Kim Kardashian como uma “prostituta” e Kris Jenner como “cafetão”.

Durante o episódio de “The Stephen A. Smith Show”, que aborda vários temas não relacionados a esportes, ferreiro trouxe Kim e Kris como assuntos de discussão.

Ele se referiu a um clipe de setembro onde Candace Owens discutido Ray Jalegações de Kris sobre o alegado envolvimento de Kris na intermediação da infame fita de sexo entre ele e Kim.

Stephen A. Smith twittou um teaser para o episódio, perguntando se Kim Kardashian é uma “prostituta” e Kris Jenner um “cafetão”, acrescentando contexto de que eram Candace Owens‘ pensamentos. Seu tweet atraiu críticas, incluindo Patrick Beverly defendendo Kim e lembrando a Smith que ela é mãe.

ferreiro respondeu, concordando com Beverly e atribuiu o tweet a um “erro administrativo”, excluindo-o posteriormente.

“Erro administrativo, mano. Você está absolutamente certo. Isso está sendo corrigido agora enquanto falamos. E, para constar, não penso em Kim Kardashian dessa maneira, nem jamais falaria dela ou de qualquer mulher dessa maneira, o que já afirmei. Isso é para verificar esse problema”, ferreiro escreveu.

No entanto, o episódio do podcast em que ele discute o mesmo assunto ainda está disponível no YouTube. No episódio, Smith parece concordar um pouco com Candace Owensassumindo Ray JAs alegações de são verdadeiras, e sua irmã, que era convidada do programa, também parecia inclinar-se a apoiar Candace‘estaca.

Este incidente levantou as sobrancelhas como ferreiro já apoiou publicamente Kardashian mas parecia ter uma postura diferente neste episódio de podcast em particular.