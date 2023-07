Stephen A. Smith se desculpa pelo tuíte de ‘prostituta’ de Kim Kardashian

Stephen A. Smith excluiu um tweet onde ele perguntou retoricamente se Kim Kardashian / Kris Jenner estavam envolvidos em truques – apesar de falar exatamente sobre isso em seu último podcast.

Aqui está o acordo … SAS foi ao ar na noite de sexta-feira com as últimas episódios do programa ‘The Stephen A. Smith’ – onde a personalidade da ESPN fala sobre uma série de questões, não relacionadas a esportes. No da noite passada … ele decidiu trazer Kim e Kris como assunto.



O Show de Stephen A. Smith

Especificamente, ele discutiu um clipe de setembro – no qual Candace Owens estava cavando Ray Jafirma que Kris intermediado a infame fita de sexo entre ele e Km.

Você deve se lembrar … ele entrou em todos os supostos detalhes sobre o que ele afirma ter ocorrido naquela época – dizendo que Kris estava totalmente a par do que eles estavam fazendo e alegando que ela essencialmente orquestrou tudo nos bastidores. O mesmo vale para Kim, diz ele… alegando que ela também estava envolvida.

Na época, Candace falou sobre isso em seu próprio programa (novamente, em setembro) … e ela fez a alegação contundente de que, em sua opinião, Kris havia operado como um “cafetão” naquele caso. Ela também chamou Kim de “prostituta” naquele clipe … e agora, por algum motivo, Stephen achou que seria um bom momento para avaliar isso sozinho. Objetivamente, é notícia velha.

Ele teve um pouco de dificuldade, no entanto … porque, ao provocar este episódio, ele twittou … “Kim Kardashian é uma ‘prostituta’? Kris Jenner é um ‘cafetão’?” Ele seguiu aquele tweet com ainda outrotentando adicionar contexto, no qual ele explicou que é isso que Candace Owens pensa.

Infelizmente, o estrago estava feito… porque ninguém menos que Patrick Beverly veio em defesa de Kim – dizendo que ela é mãe, e que a SAS não deveria falar dela assim.

Stephen respondeu, dizendo que Pat estava certo… e atribuindo seu tuíte a um “erro administrativo”. Ele excluiu o tweet – mas o clipe real dele falando sobre esse tópico exato ainda está no YouTube … e adivinhe … o cara parece concordar um pouco com Candace, assumindo que o que Ray J diz é, de fato, verdade … como ele esclarece em sua análise do argumento dela.

Erro de escrita mano. Você está absolutamente certo. Isso está sendo corrigido agora enquanto falamos. E para constar, eu não penso em @KimKardashian dessa maneira, nem jamais falaria dela ou de qualquer mulher dessa maneira, o que já afirmei. Isso é para verificar esse problema. https://t.co/PYYAen6mPZ —Stephen A Smith (@stephenasmith) 29 de julho de 2023

@stephenasmith

Sua irmã, que estava como convidada, também concordou nessa frente. Ela disse que se as alegações contra Kris fossem verdadeiras … ela pode ver de onde Candace estava vindo. Ela defende Kim, no entanto. Em suma … não é uma ótima aparência. Eles não apenas entretêm o assunto, mas também parecem apoiar a opinião de Candace.