Stephen Curry desafia Sabrina Ionescu para uma competição de tiro de três pontos para decidir quem é melhor

eufim de semana passado o WNBA (Associação Nacional de Basquete Feminino) O All-Star Weekend foi realizado em Las Vegas, Nevada.

Isso e onde Sabrina Ionescu roubou os holofotes com uma grande atuação na disputa de arremesso de três pontos.

A jogadora do New York Liberty marcou 37 de 40 pontos após acertar 25 de 27 arremessos, números que a levaram a superar ninguém menos que Guerreiro Dourados estrela Stephen Curry e Armador do Indiana Pacers. Tyrese Haliburton.

Ambos conseguiram 31 pontos cada nas edições de 2021 e 2023, respectivamente. Na edição de 2022, Allie Quigleydo Chicago Sky, foi a vencedora da disputa dos três pontos com 30 pontos, mas não estava disponível para a disputa deste ano.

Curry desafia Ionescu

Em entrevista à ESPN USA, o tetracampeão da NBA (2015, 2017, 2018 e 2022), comentou que espera enfrentar Ionescu para ver de uma vez por todas quem é o melhor “apontador” do basquete.

Sabrina Ionescu: seus números nesta temporada

O jogador de 25 anos nascido em Walnut Creek, Califórniaestá fazendo uma ótima campanha com 54 cestas de três pontos, que é a segunda melhor neste quesito na WNBA, além de seus 44,6% de eficiência é a quarta melhor em toda a liga.

No final da disputa, há alguns dias, ela revelou à imprensa que a derrota na disputa de habilidades a motivou a ir com tudo para a disputa dos três pontos.